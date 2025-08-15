Cesena: tamponamento ed auto in fiamme FOTOGALLERY

Nessuno si è fatto male. Ma i danni sono stati ingenti. Alle ore 15 una squadra del distaccamento di Cesena dei vigili del fuoco è intervenuta in via Calabria all’incrocio con via Chiaviche, nelle campagne di Villachiaviche, per un incendio di un’autovettura. Un’utilitaria andata a fuoco dopo un tamponamento che l’ha vista protagonista. Dopo lo spegnimento del veicolo gli uomini del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area in attesa della rimozione del veicolo distrutto dalle fiamme. Cosa che ha comportato la chiusura temporanea della porzione stradale a ridosso dell’intersezione.