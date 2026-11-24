I lavori hanno interessato una superficie di 588,90 metri quadrati, con un investimento complessivo di 1.798.145 euro, di cui 1.050.000 finanziati dall’Agenzia regionale per il lavoro.

Al Centro per l’impiego di Cesena lavorano 16 operatrici e operatori, che si occupano di orientamento professionale e accompagnamento al lavoro, supportando le persone nella ricerca di un’occupazione e nella definizione di percorsi personalizzati, costruiti sulla base delle competenze, delle esperienze e delle esigenze di ciascuno. Nel triennio 2023-2025 si sono rivolte al Centro per l’impiego di Cesena in media 4.154 persone ogni anno. Particolare attenzione è rivolta anche alle imprese, con servizi di supporto alla ricerca di personale e iniziative per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tra queste, i Recruiting day, che negli ultimi anni, attraverso otto eventi, hanno messo in contatto le aziende del territorio alla ricerca di personale con numerosi candidati.