Cesena, taglio del nastro alle “Officine popolari” VIDEO GALLERY

Una piccola cerimonia per inaugurare “Officine popolari”, la nuova sfida di “Cucine Popolari”. Ecco un negozio di bici per donare e riparare questi mezzi di trasporto così importanti, soprattutto per chi si trova in condizioni di difficoltà. Nel negozio di Sobborgo Valzania si metteranno a disposizione di chi ne ha bisogno vecchie biciclette, che saranno recuperate grazie al lavoro prezioso di Alberto, che è uno degli ospiti più noti delle Cucine popolari, e di Enzo Capelletti

Sarà proprio Enzo Capelletti, primo presidente delle Cucine Popolari, a coordinare il nuovo progetto delle Officine Popolari. Le Officine saranno aperte il mercoledi e il sabato mattina dalle 9 alle 12.

Oriana Casadei attuale presidente delle Cucine e lo stesso Capelletti, hanno spiegato il progetto davanti a tanti cittadini intervenuti all’inaugurazione. “Si tratta di un servizio dedicato alla città. Rimettere in strada vecchie biciclette, offrire a chi è più in difficoltà un mezzo per spostarsi e soprattutto iniziare a vivere davvero una mobilità dolce e sostenibile”.

Le Officine Popolari - nate anche grazie al sostegno dell’azienda Cicli Neri di Cesena - saranno in grado di ospitare giovani studenti che vogliono approcciarsi ad imparare l’antico mestiere del meccanico di biciclette con piccole manutenzioni e grazie ad Alberto Faucera, ospite delle cucine popolari, le Officine, saranno occasione di una prima forma di borsa lavoro professionale.