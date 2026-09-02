Cesena. Taglio degli alberi per la nuova rotonda a Martorano, i residenti: “Opera che va contro la lotta al cambiamento climatico”

Taglio di alberi all’interno del cortile scolastico per la costruzione di una nuova rotatoria. A Martorano da lunedì scorso, proprio in concomitanza con l’apertura della scuola primaria per il progetto regionale “Scuole aperte”, l’amministrazione comunale ha dato il via al taglio di alcuni alberi dentro il parco scolastico per fare spazio alla costruzione della nuova rotatoria prevista fra via Ravennate e via Torino. L’operazione non è passata inosservata e non senza critiche da parte di diversi residenti, che non solo hanno lamentato come «questa scelta sia palesemente controcorrente alla piantumazione di alberi proprio per combattere il cambiamento climatico» ma anche il fatto che «si faccia tutto questo per costruire una rotonda che passa sotto la scuola e le nostre case».