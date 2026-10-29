Cesena, svolta nel caso del 31enne ucciso e buttato nel pozzo per 500 euro. Il 29enne fermato ha confessato: «Sono stato io»

Le insistenze per un debito da 500 euro sarebbero il movente dietro l’omicidio di Denaldo Maxhallaku, imbianchino albanese 31enne scomparso nella zona di Longiano la sera del 7 ottobre. Il corpo, rinvenuto nella mattinata di ieri, è stato trovato sul fondo di un pozzo di campagna, non molto lontano dal luogo dove la sua automobile era stata data alle fiamme la mattina dopo che era sparito. La zona è quella di Felloniche, lungo la Strada provinciale 85, all’altezza del numero civico 2550. Le indagini, coordinate dal pm Vincenzo Antonio Bartolozzi, hanno condotto al fermo del 29enne Daniele Sartini, quale presunto assassino. E lui, sottoposto a interrogatorio, ha poi confessato.