Cesena, svolta al Convitto dell’Agraria: dopo 144 anni sarà aperto anche alle femmine

Il Convitto dell’istituto tecnico agrario “Garibaldi”, nato nel 1882, è rimasto per quasi un secolo e mezzo esclusivamente maschile. Dal nuovo anno scolastico, ormai alle porte, potrà finalmente aprire anche invece alle studentesse, grazie alla realizzazione di tre camere, due triple e una quadrupla, in grado di accogliere dieci ragazze.
Per la ristrutturazione e l’arredo dei locali in via Savio, opere che hanno un costo complessivo di 80mila euro, è stato messo a punto un progetto, chiamato “Una stanza per il futuro”, che - riferisce soddisfatta Luciana Cino, dirigente scolastica dell’Istituto “Garibaldi Da Vinci” - «sta diventando sempre più una storia di comunità».
Per sostenere questa novità è stata infatti lanciata una raccolta fondi e «le prime imprese del territorio hanno già scelto di esserci - continua la preside - Jingold, Azienda Agricola Guidi, Styma e Martini sono state tra le prime realtà che hanno deciso di sostenere concretamente il progetto con una donazione. Un segnale importante, perché dimostra che il tema non riguarda soltanto la scuola. Riguarda il territorio».