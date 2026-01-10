Cesena, sviluppo urbano e consumo di suolo: incontro pubblico alla Malatestiana giovedì 15 gennaio

A Cesena giovedì 15 gennaio, alle ore 16, la sala Lignea della Biblioteca Malatestiana ospiterà l’incontro pubblico dedicato alla presentazione dei risultati del progetto ‘Exurbia’, dal titolo ‘L’interfaccia urbano-rurale: una prospettiva socio-economica’. Nel corso del pomeriggio saranno approfonditi i principali esiti della ricerca incentrata sulle trasformazioni in atto nei territori di confine tra città e campagna, analizzandone le implicazioni socio-economiche, ambientali e urbanistiche. Un tema di grande attualità, che chiama in causa il rapporto tra sviluppo urbano, consumo di suolo, agricoltura e cambiamento climatico, nonché il ruolo delle politiche pubbliche e dei cicli decisionali.