Cesena, sviluppo urbano e consumo di suolo: incontro pubblico alla Malatestiana giovedì 15 gennaio

A Cesena giovedì 15 gennaio , alle ore 16, la sala Lignea della Biblioteca Malatestiana ospiterà l’incontro pubblico dedicato alla presentazione dei risultati del progetto ‘Exurbia’, dal titolo ‘L’interfaccia urbano-rurale: una prospettiva socio-economica’. Nel corso del pomeriggio saranno approfonditi i principali esiti della ricerca incentrata sulle trasformazioni in atto nei territori di confine tra città e campagna, analizzandone le implicazioni socio-economiche, ambientali e urbanistiche. Un tema di grande attualità, che chiama in causa il rapporto tra sviluppo urbano, consumo di suolo, agricoltura e cambiamento climatico, nonché il ruolo delle politiche pubbliche e dei cicli decisionali.

Il programma proseguirà con una serie di interventi tematici: Riccardo D’Alberto (Università degli Studi di Verona) affronterà il tema del cambiamento climatico e della forma della città; Francesco Pagliacci (Università degli Studi di Padova) analizzerà il rapporto tra espansione urbana e agricoltura; mentre Matteo Zavalloni tornerà a intervenire sul legame tra ciclo elettorale e consumo di suolo.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali d i Elena Viganò , Prorettrice alla Sostenibilità e alla valorizzazione delle differenze dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. A seguire, Matteo Zavalloni (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) illustrerà il progetto, delineandone obiettivi, metodologia e principali risultati.

Alle ore 17:30 è prevista una tavola rotonda, moderata da Giovanni Marin (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo), che vedrà il confronto tra accademia e istituzioni. Interverranno Marco Dubbini, Valentina Orioli e Davide Viaggi (‘Alma Mater Studiorum’ – Università di Bologna), insieme a Cristina Mazzoni, assessora all’Urbanistica e Rigenerazione urbana del Comune di Cesena, per discutere criticità, prospettive e strumenti di governo del territorio.

L’incontro è accreditato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena e consente il riconoscimento di 2 crediti formativi professionali ordinari. L’iscrizione, riservata agli architetti, è disponibile al link: tinyurl.com/8vr3mbyb. Saranno inoltre riconosciuti CFP ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali partecipanti all’evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare matteo.zavalloni@uniurb.it.