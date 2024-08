Cesena, svelate le medaglie della Mezza Maratona Alzheimer

Sono state finalmente svelate le medaglie con le quali saranno premiati i partecipanti della Mezza Maratona Alzheimer, in programma domenica 8 settembre. Gli atleti che partiranno dalla Piazza del Popolo di Cesena alle ore 8, saranno premiati dopo aver raggiunto uno stop intermedio: la Rotonda dello stadio intitolata ad Azeglio Vicini. Prima di raggiungere il traguardo finale, il Parco di Levante di Cesenatico, i corridori riceveranno un’altra medaglia una volta raggiunta, la seconda rotonda del percorso intitolata all’ex allenatore, questa volta sotto l’ombra del grattacielo in piazza Andrea Costa. Si correrà per ricordare le persone afflitte dalla malattia che pur perdendo progressivamente la memoria, non devono essere private di fondamentali diritti: quello alle cure, all’accoglienza, alla socialità ed infine a non essere dimenticati.

