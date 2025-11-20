Cesena, ”Supereroi”: a “Io valgo” si canta in piazza nel nome dei diritti VIDEO GALLERY

Questa mattina il centro di Cesena si è riempito di voci festose e impegnate nel nome dei diritti. La Comunità Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con associazioni e istituzioni e col coinvolgimento di varie scuole, ha organizzato l’edizione 2025 di “Io valgo”, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Ritrovo alle 9.45 in piazza Almerici, dove il gruppo podistico Endas Cesena ha offerto la merenda. Alle 10.40 via alle attività per coinvolgere persone con disabilità e alunni delle primarie. Alle 11.20 la sfida all’ultima maglietta tra il “Righi” e il “Versari-Macrelli”, seguita alle 11.40 dalla partenza del corteo. Attorno alle 11.50 l’arrivo in piazza del Popolo, con musica e balli con la band dell’Enaip “Gli altri”.