Cesena, Superenalotto trionfale: gioca 3 euro e ne vince quasi 400mila

La dea bendata bacia Cesena con il Superenalotto. Nessun 6 nell’ultima estrazione, ma come annuncia la Sisal, quella di oggi è stata una giornata di festa per la tabaccheria Le Torri di Via Viareggio e soprattutto per una fortunata o un fortunato cliente che giocando 3 euro ha vinto 394.230,65 euro. La maxi vincita è arrivata grazie a 2 Punti 5SS e 2 Punti 5 e 5 Punti 4SS e 5 Punti 4 per un totale di quasi 400mila euro complessivi.

La combinazione vincente è stata: 4 – 8 – 47 – 48 – 63 – 90 – J 77 – SS 12.