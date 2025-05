Cesena, supercar da oltre 200mila euro distrutta in un incidente sulla via Emilia

Una costosissima supercar è andata a sbriciolarsi nel primo pomeriggio di ieri a bordo strada, lungo via Emilia Levante, nella zona di Case Castagnoli. Colpa di uno schianto di cui sono in corso d’accertamento la dinamica e le cause. Si tratta di un modello sportivo dell’Audi, la R8, con motore V10 Lamborghini capace di spingerla abbondantemente sopra i 300 km/h. La persona alla guida ha rimediato ferite che, sulla base delle prime verifiche fatte dai sanitari del 118 accorsi sul posto, non sono sembrate particolarmente allarmanti. La vettura andata distrutta, è un gioiello che da nuovo ha un prezzo che supera i 200.000 euro.