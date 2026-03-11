Cesena, suolo gratis a chi ravviva la città con eventi: novità in arrivo nei quartieri e ai Savelli

L’amministrazione comunale ha deciso di concedere gratuitamente, per tutto il 2026, il suolo pubblico ai privati pronti a organizzare eventi culturali, sociali e aggregativi capaci di rendere la città più viva e partecipata.

L’assessore allo Sviluppo economico, Lorenzo Plumari, spiega che questa decisione, appena presa dalla Giunta, «si inserisce in una strategia più ampia con cui intendiamo promuovere occasioni di incontro, socializzazione e crescita culturale, valorizzando piazze, parchi e luoghi simbolo della città coinvolgendo il mondo associativo e le imprese locali. In dialogo con questi attori e, anche attraverso strumenti come la concessione gratuita del suolo pubblico per lo svolgimento di iniziative, cerchiamo di favorire la partecipazione degli spazi urbani. Consapevoli della complessità del momento storico per il settore del commercio, ci impegniamo con coerenza e continuità a sostenere tutti coloro che promuovono e organizzano iniziative capaci di portare persone e vitalità nel centro storico».

L’altra sfida è coordinarsi: «Puntiamo a costruire una rete di collaborazioni e progettualità condivise, capace di sviluppare una programmazione coordinata di eventi e iniziative su tutto il territorio. Negli ultimi anni questo modello ha già dato risultati concreti e stiamo continuando su questa strada con diverse iniziative promosse sia nel centro storico sia nei quartieri, insieme alle attività commerciali e ai pubblici esercizi. Un percorso che ci sta permettendo di costruire un calendario condiviso e continuativo di appuntamenti culturali, commerciali e di intrattenimento. Le iniziative – conclude Plumari – hanno registrato una forte partecipazione da parte di cittadini, associazioni e imprese, che hanno proposto attività ricreative, sportive e culturali all’aperto, animando spazi pubblici e luoghi del centro storico e delle frazioni. La programmazione coordinata ha inoltre consentito di evitare sovrapposizioni tra eventi e di offrire proposte rivolte a pubblici diversi, ampliando l’offerta di opportunità per residenti e visitatori».

La concessione gratuita di spazi pubblici è prevista dal Regolamento comunale sul canone patrimoniale e può essere applicata agli eventi promossi o patrocinati dal Comune.

Eventi: ritorni e un paio di novità

Ad arricchire la gradevolezza delle diffuse opportunità di convivialità all’aria aperta, mangiando e bevendo in compagnia ai tavolini all’esterno dei locali, ci saranno quest’anno vari eventi, non solo in centro. Alcuni sono ormai consolidati, come i “Venerdì di luglio” con i negozi aperti di sera in centro e la Giostra all’incontro, rievocazione medievale tra lizze di cavalieri in armatura e tanti eventi collaterali. E, ancora, lo Streeat Culture Food Truck Festival, la seconda edizione della Fritz Collective Fest e della Furlè-Cezannè, la classicissima Fiera di San Giovanni, i giovedì d’estate alla Casa Rossa a Ponte Pietra, dal 6 all’8 novembre l’Agorà Festival con la casa editrice Laterza, per cui ci sono enormi attese dopo il grande successo al debutto nello scorso mese di ottobre, e il Festival di Radio Studio Delta.

Non mancheranno novità assolute, come le Giornate di quartiere e il Savelli Market. Quest’ultimo sarà una sorta di mostra-mercato, organizzata mettendo in rete produttori e artigiani che esporranno una ricca gamma di eccellenze. L’idea è di lanciarla nei primi giorni di maggio, facendone un’occasione - spiega Nicola Pozzati - «per godersi il primo sole di inizio primavera, con musica per tutto il giorno e un brunch». L’intenzione è quella di non limitarsi a una sola data, ma offrire una serie di giornate di questo tipo in quell’accattivante spazio attorno al Chiosko di viale Carducci.