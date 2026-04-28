Cesena, suicidio sventato: sta per buttarsi dal Ponte Vecchio, alcuni automobilisti si fermano e lo salvano

Vuole buttarsi dal Ponte Vecchio, gli automobilisti di passaggio se ne accorgono e lo salvano. Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di ieri a Cesena, quando il tentativo di suicidio di un anziano è stato bloccato in extremis. Ad accorgersi per prima della situazione è stata una donna residente in zona, che ha iniziato ad urlare per invitare l’uomo a desistere, quindi alcuni automobilisti si sono fermati, bloccandolo mentre aveva una gamba già oltre il parapetto. Sul posto sono poi intervenuti la Polizia di Stato e i sanitari del 118 per soccorrere l’anziano.