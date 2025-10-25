Cesena, successo di pubblico per Agorà Festival: il programma di domenica

Si conferma il successo di pubblico anche nella seconda giornata di Agorà Festival, che ha visto, tra le altre, la lezione di Laura Pepe sulla nascita del diritto: “Il diritto garantisce la giustizia?” È una domanda che i greci antichi si sono sempre posti e che Pepe ha rivolto a sua volta alle ragazze e ai ragazzi presenti nel Salone del Ridotto. Sempre nella mattinata l’incontro tra Sara Bentivegna e Giorgio Zanchini, intorno al tema dei nuovi media e della disinformazione. Si è discusso, nelle parole di Bentivegna, di un “ecosistema mediale ibrido, che ha prodotto una grande abbondanza di informazione, che significa pluralismo ma anche sovraccarico. Siamo chiamati a valutare ciò con cui entriamo in contatto: se un tempo potevamo affidarci alla mediazione delle grandi testate, oggi siamo molto spesso chiamati a farlo in prima persona”. “L’unico modo per salvare la professione del giornalista”, ha aggiunto Zanchini, “è aiutare il cittadino a orientarsi in questo mare magnum, facendo un grande sforzo di connessione, approfondimento, scavo”.

Si è parlato invece di scuola e di voti con Cristiano Corsini: “Quando scompare il voto” ha affermato, “le cose cambiano notevolmente”. Aggiungendo: “Chi valuta gestisce il potere. Perciò una valutazione che non usa il voto decide di non gestire il potere”, perché “il problema non è cambiare il voto, ma cambiare la didattica”, verso un nuovo approccio alla scuola.