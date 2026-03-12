Cesena Sub, full immersion nella solidarietà a sostegno dell’Avis

Una full immersion nella solidarietà per Cesena Sub. Nei giorni scorsi un gruppo dell’associazione cesenate, che promuove l’attività subacquea e l’apnea, si è recato alla sede Avis di Case Missiroli per partecipare a una giornata di donazioni di sangue e plasma. Sono state complessivamente 10 le donazioni effettuate, di cui 2 di plasma, mentre altri tre aspiranti donatori hanno già fissato l’appuntamento per la loro prima donazione.

L’impegno nel volontariato rappresenta da tempo un valore condiviso all’interno di Cesena Sub, che ha aderito con entusiasmo all’invito di Avis per contribuire a diffondere la cultura della donazione e della solidarietà.

«Chi ama il mare sa bene una cosa: la vita è preziosa e a volte basta un piccolo gesto per proteggerla», è il messaggio che arriva dal presidente di Cesena Sub Vittorio Mercuriali, a sottolineare il valore di un impegno che unisce sport e responsabilità sociale.

“Il mondo dello sport cesenate – sottolinea dal canto suo il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi – sta rispondendo con grande generosità al nostro invito alla donazione, e questa collaborazione con le varie società sportive sta dando veramente buoni frutti”.