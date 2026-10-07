Cesena, studio di architetti premiato per tre progetti innovativi

L’architettura del futuro nasce a Cesena: tra fisica edile, estetica e impatto zero. Premio triplo che lo studio di architetti Piraccini e Potente ha saputo cogliere nel 2026 per i progetti di Ravenna, Cattolica e Brugnello con edifici a energia positiva dove l’estetica è sostanza. Un triplo riconoscimento per una realtà nata e cresciuta a Cesena guidata dagli architetti Stefano Piraccini e Margherita Potente. I tre prestigiosi premi nazionali, ottenuti per opere realizzate in Romagna e in ambito regionale, accendono i riflettori su un approccio in cui la sostenibilità smette di essere uno slogan per diventare un dato scientifico, senza rinunciare alla ricerca.