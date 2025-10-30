Cesena, “Studi Romagnoli”: venerdì 31 ottobre presentazione alla Malatestiana

Domani, venerdì 31 ottobre, presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana alle ore 17 si terrà, con ingresso libero e gratuito, la presentazione del volume ”Studi Romagnoli”, un testo di 771 pagine dove si potranno leggere studi su Cesena, Eligio Cacciaguerra e tanti altri dedicati al territorio romagnolo. La Società Studi Romagnoli nasce settantacinque anni fa, in un contesto sociale segnato dalla guerra, un periodo in cui la cultura ha giocato un ruolo fondamentale. Uomini di elevata coscienza civica contribuirono alla rinascita culturale del territorio e si tenne così il primo convegno di Studi Romagnoli. La società fu istituita da Augusto Campana, molto legato al territorio di Cesena, e guidata scientificamente e culturalmente da Cino Pedrelli.