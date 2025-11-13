Cesena, studenti in corteo venerdì mattina, contro i tagli all’istruzione, per una scuola libera e accessibile e al fianco di Gaza

La Rete degli studenti medi di Cesena scende in strada domani mattina, con un corteo dalla stazione fino a piazza della Libertà, per fare sentire la propria voce. Diversi i bersagli individuati dai ragazzi e dalle ragazze che vogliono essere protagonisti del loro futuro, a scuola e nel mondo: «Contro un governo che reprime e censura e continua a togliere milioni all’istruzione per darli alle armi, contro il genocidio in Palestina e la complicità del nostro governo e istituzioni con Israele, per un’istruzione gratuita, libera e accessibile e per una scuola, un’università e un Paese più giusti, contro chi non ci vuole ascoltare».

Il ritrovo è fissato per le 8 in piazza Aldo Moro e il titolo scelto per la mobilitazione è “Non fermerete il vento”.