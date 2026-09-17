Cesena, studenti delle media a casa il sabato: riorganizzato il trasporto pubblico

Il nuovo anno scolastico è ufficialmente iniziato martedì 15 settembre e sono diverse le novità che lo caratterizzeranno. Tra queste, spicca la nuova organizzazione dell’orario scolastico alle scuole medie a Cesena (10 i plessi coinvolti): le lezioni si svolgeranno su cinque giorni, con un orario prevalentemente compreso tra le 8 e le 14. Una riorganizzazione che, al termine di un percorso di confronto durato tre anni, ha richiesto anche un adeguamento dei servizi di mobilità destinati agli studenti. Il nuovo modello mantiene il monte ore complessivo di 30 ore settimanali, distribuito però nell’arco di cinque giornate. Oltre all’intervallo tradizionale, è prevista una pausa aggiuntiva alle 12, pensata per sostenere l’attenzione degli studenti nelle ultime ore della mattinata. L’obiettivo è favorire un maggiore equilibrio tra tempo trascorso a scuola, studio personale, riposo, vita familiare e attività extrascolastiche, lasciando libero il fine settimana.
La scelta delle scuole cesenati si inserisce in un processo più ampio che sta interessando diversi istituti della Romagna. Il nuovo assetto coinvolge i plessi di Viale della Resistenza, Villarco, Borello, San Carlo, Anna Frank, Tito Maccio Plauto, Oddo Biasini San Giorgio, Via Pascoli, San Domenico e Calisese.