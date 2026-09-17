Cesena, studenti delle media a casa il sabato: riorganizzato il trasporto pubblico

Il nuovo anno scolastico è ufficialmente iniziato martedì 15 settembre e sono diverse le novità che lo caratterizzeranno. Tra queste, spicca la nuova organizzazione dell’orario scolastico alle scuole medie a Cesena (10 i plessi coinvolti): le lezioni si svolgeranno su cinque giorni, con un orario prevalentemente compreso tra le 8 e le 14. Una riorganizzazione che, al termine di un percorso di confronto durato tre anni, ha richiesto anche un adeguamento dei servizi di mobilità destinati agli studenti. Il nuovo modello mantiene il monte ore complessivo di 30 ore settimanali, distribuito però nell’arco di cinque giornate. Oltre all’intervallo tradizionale, è prevista una pausa aggiuntiva alle 12, pensata per sostenere l’attenzione degli studenti nelle ultime ore della mattinata. L’obiettivo è favorire un maggiore equilibrio tra tempo trascorso a scuola, studio personale, riposo, vita familiare e attività extrascolastiche, lasciando libero il fine settimana. La scelta delle scuole cesenati si inserisce in un processo più ampio che sta interessando diversi istituti della Romagna. Il nuovo assetto coinvolge i plessi di Viale della Resistenza, Villarco, Borello, San Carlo, Anna Frank, Tito Maccio Plauto, Oddo Biasini San Giorgio, Via Pascoli, San Domenico e Calisese.

Nuova organizzazione

“L’introduzione di questa novità didattica – commentano gli assessori alla scuola Maria Elena Baredi e alla Mobilità Christian Castorri – implica una riorganizzazione complessiva dei servizi scolastici tenendo bene a mente le esigenze delle famiglie. Nel corso di questi mesi, insieme al gestore del trasporto pubblico, abbiamo rivisto l’intero servizio con riferimento alla fascia oraria 13:00/14:00. L’intervento, che interessa principalmente gli studenti delle scuole medie produrrà effetti anche sul trasporto degli studenti delle scuole superiori: la sostituzione di alcune corse dedicate alle scuole medie con il servizio scolastico permetterà infatti di pianificare le linee che servono gli istituti secondari di secondo grado, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e di rientro a casa all’uscita da scuola. La settimana corta non modifica soltanto il calendario delle lezioni. L’uscita generalizzata alle 14 comporta una revisione dell’organizzazione dei trasporti, con l’integrazione tra trasporto pubblico locale e servizio scolastico comunale per assicurare la continuità degli spostamenti degli studenti e accompagnare il nuovo assetto della scuola”.

Il trasporto si adegua all’uscita delle 14

Nel 2025/2026 il Comune ha assicurato il trasporto scolastico a 266 alunni delle scuole secondarie di primo grado, attraverso 11 itinerari. Per il nuovo anno scolastico si prevede indicativamente di trasportare lo stesso numero di utenti, adeguando però la pianificazione delle linee all’uscita delle ore 14:00. Parallelamente, nel corso di questi mesi l’Amministrazione comunale ha lavorato con Start Romagna e AMR – Agenzia Mobilità Romagnola per riorganizzare il servizio e renderlo compatibile con il nuovo orario scolastico. Sulla maggior parte delle linee sono previste corse aggiuntive oppure lo spostamento di corse già esistenti, con l’obiettivo di garantire agli studenti il rientro a casa dopo le lezioni. Non tutte le linee, però, possono essere posticipate dalle 13 alle 14. È questo il caso delle linee 216, 12 e 155 per medie Calisese, sulle quali l’uscita delle scuole medie si sovrapporrebbe alle corse già dedicate agli istituti superiori. Per questo motivo il Comune ha previsto l’attivazione di linee scolastiche dedicate, limitatamente al tragitto di ritorno delle ore 14.

Quattro interventi per coprire le esigenze

In base alle richieste di iscrizione raccolte, sono state individuate quattro soluzioni per coprire le tratte non servite dal TPL alle 14. Per Viale della Resistenza e Villarco, a fronte della mancata disponibilità della linea 216 alle 14, sono previste le nuove linee scolastiche 4R2-13R1, con una capacità indicativa di 22 alunni. Per San Domenico, sempre in sostituzione della corsa delle 14 della 216, è prevista la linea 4R2, destinata a 5 studenti. Per Anna Frank e Tito Maccio Plauto, dove la linea 12 non sarà disponibile alle 14, il servizio sarà integrato attraverso le linee scolastiche 10R3, 5R2 e 7R2, per complessivi 62 alunni. Alla scuola secondaria di primo grado di Calisese in sostituzione della linea TPL 155, infine, le esigenze saranno coperte dalle linee 1R1, 18R2 e 19R2, con 83 posti indicativamente destinati agli studenti.

Un nuovo scuolabus per Macerone-Calisese