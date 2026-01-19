Cesena. Studenti ”ciceroni”, visite a Casa Serra e Pinacoteca

Sabato 24 gennaio, in occasione delle visite guidate a Casa Serra (viale Carducci, 29) curate dagli studenti dell’ITE, sarà eccezionalmente aperta al pubblico anche la Pinacoteca (via Aldini, 26), offrendo ai visitatori un percorso culturale che mette in dialogo letteratura e arti figurative.

L’iniziativa prevede la consueta visita alla casa dello scrittore Renato Serra, all’interno della quale sono tuttora esposte alcune opere di Gino Barbieri, per poi proseguire in Pinacoteca. Qui sarà possibile approfondire la figura e l’opera dell’artista, attraverso l’osservazione diretta dei suoi lavori pittorici e incisori. Anche questa seconda parte del percorso sarà condotta dagli studenti dell’Istituto Serra, protagonisti attivi dell’esperienza di mediazione culturale. Sono previsti tre tour guidati, con partenza alle ore 15:00, 16:00 e 17:00.

Gino Barbieri nacque il 26 novembre 1885 nel palazzo di viale Mazzoni, caratterizzato da un elegante portale rinascimentale che, secondo la tradizione, fu per un periodo sede dell’Università cesenate. Artista di grande valore, si distinse in particolare nel campo dell’incisione e della xilografia. Di straordinaria forza espressiva sono le opere realizzate nelle trincee della Grande Guerra, testimonianza intensa e drammatica dell’esperienza bellica. Barbieri morì in battaglia il 17 novembre 1917.

Le profonde analogie tra la vita e l’arte di Gino Barbieri e quelle di Renato Serra rendono particolarmente significativa la collocazione delle sue opere negli spazi in cui visse il maggiore scrittore cesenate, creando un dialogo suggestivo tra parola scritta e immagine.