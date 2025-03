Cesena, studente pestato dal branco davanti a scuola finisce in Pronto soccorso

Pestaggio “in branco” fuori da scuola poco prima del suono della campanella, due mattine fa. A fare le spese è stato un ragazzo ancora minorenne, anche se sta per compiere 18 anni. È accaduto tutto verso le 7.30, nella zona del polo scolastico dalle parti dell’hotel “Casali”. La vittima è stata soccorsa dai sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza, assieme agli agenti della Polizia di Stato. Ad allertarli è stata la vicepreside dell’Istituto tecnico “Da Vinci”, quando chiazze di sangue, visibili anche addosso a qualche studente, hanno fatto capire che c’era stata una lite cruenta. Da una parte un gruppo di cui facevano parte almeno 6 o 7 ragazzi, o forse anche qualcuno di più; dall’altra, l’allievo preso a botte, che ha rimediato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Questa la prognosi fatta al termine della visita e delle medicazioni effettuate al Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, dove è stato portato il 17enne aggredito. Oltre a contusioni in varie parti del volto e del corpo, gli è stato riscontrato un trauma nella zona cervicale.

Dalle prime informazioni raccolte sembra che l’aggressione, scattata in modo brutale dopo avere accerchiato il ragazzo, fosse stata preceduta, qualche giorno prima, da tensioni nate dal sospetto che l’aggredito avesse compiuto dei furti. Sarebbe stata quindi una sorta di “vendetta” di chi si sarebbe convinto di essere stato derubato, dopo aver visto qualcosa di suo che era sparito ed era stato messo in vendita dallo studente che è stato assalito.

Ora toccherà agli agenti cercare di ricostruire il più accuratamente possibile l’accaduto e, come sempre, potrebbero rivelarsi utili gli impianti di videosorveglianza, che in quell’area non mancano. A ogni modo, anche una volta individuati i responsabili, a parte i provvedimenti che la scuola potrebbe prendere nei loro confronti, guai di natura penale arriverebbero solo se venisse sporta una denuncia. Un’ipotesi che, vista la minore età della vittima, andrà valutata anche dalla sua famiglia.