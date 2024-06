Cesena: studente di seconda media a scuola armato di coltello

Armi tra i banchi di scuola. Una frase che evoca panorami statunitensi dove, soprattutto in quelle che sono le equivalenti delle nostre Superiori, ormai ogni istituto è dotato di metal detector per evitare l’ingresso di strumenti per offendere, anche “da fuoco”. Un serio pericolo per l’incolumità di giovanissimi, in questi ultimi giorni si è verificato anche in un plesso delle Medie del territorio cesenate. Di cui non diamo alcun tipo di altra indicazione perché le vicende riguardano poco più che bambini: tra i 12 ed i 13 anni d’età.

In questa scuola, gli insegnanti hanno scoperto uno studente di 2a media che si era presentato tra i banchi, per le lezioni di tutti i giorni, armato di coltello.

Un oggetto che gli è stato regalato e del cui possesso si “pavoneggiava” con i compagni di classe. Incurante, per la poca sensibilità nei confronti dei pericoli tipica dell’età, anche di quanto potesse diventare un rischio il solo maneggiarlo durante le ore di ricreazione o comunque venendo a contatto anche solo “per gioco” con i compagni.

Chiaramente i timori erano perlopiù legati al fatto che l’intento del giovanissimo armato fosse quello di utilizzarle il coltello come arma di offesa verso coetanei. L’arma è stata sequestrata al minorenne ed è stata consegnata, a fine lezioni, ai genitori. Con la raccomandazione che un episodio simile non si verificasse mai più. La scuola, i cui vertici sulla vicenda si sono chiusi dentro un “no comment”, ha contestualmente avviato anche tutti gli strumenti a disposizione per contrastare questo tipo di episodi. Dalla nota, alla presenza di un punto d’ascolto psicologico per chi ne richieda la necessità. Contatti con i servizi sociali per segnalare l’accaduto e verificare se non si tratti di qualcosa di emerso in un contesto familiare già “in carico” agli stessi. Non si è reso necessario coinvolgere le forze dell’ordine. A fronte della preoccupazione dei genitori per l’arma a scuola, sono stati ricordati i corsi svolti anche con personale di polizia contro bullismo e cyberbullismo. Oltre che incontri tematici in classe con tutti gli studenti per ribadire la pericolosità delle armi e la necessità di mediare sempre qualsiasi conflitto.