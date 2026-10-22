Cesena, “Street for kids”: sei scuole si riappropriano del loro spazio stradale

Mobilità sostenibile e piena sicurezza nei tragitti casa-scuola. Domani, venerdì 23 ottobre, Cesena partecipa per la terza volta alla campagna europea ‘Street for kids’, promossa dal progetto regionale ‘Piccoli passi che fanno strada’ realizzato dai CEAS in collaborazione con la rete di realtà locali. In questa occasione saranno sei le scuole che si ‘riapproprieranno’ dello spazio stradale con varie attività trasformandolo temporaneamente in luogo sicuro e a misura di bambino.
“Siamo convinti - commentano gli assessori alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani e alla Scuola Maria Elena Baredi - che le buone pratiche legate alla mobilità sostenibile e alla fruizione degli spazi pubblici possano entrare a far parte della quotidianità delle bambine e dei bambini e, attraverso di loro, raggiungere anche le rispettive famiglie. Da alcuni anni, a Cesena, promuoviamo modalità di spostamento alternative all’auto, incoraggiando, laddove possibile, a lasciare la macchina sotto casa e a scegliere di muoversi a piedi o in bicicletta. Ne è un esempio il percorso casa-scuola, reso più sicuro e partecipato anche grazie al Piedibus e all’impegno dei genitori volontari. Un altro strumento importante è rappresentato dalle strade scolastiche, istituite in corrispondenza degli ingressi e delle uscite dagli istituti per liberare temporaneamente questi spazi dal traffico e restituirli ai bambini, che possono così giocare e socializzare in sicurezza. È questa la direzione che stiamo portando avanti insieme alle scuole e ai quartieri e che continueremo a sostenere con convinzione, anche attraverso iniziative come Street for kids, un’occasione di festa e partecipazione che permette di vivere queste buone pratiche in modo divertente e coinvolgente”.