Cesena, “Street for kids”: sei scuole si riappropriano del loro spazio stradale

“Siamo convinti - commentano gli assessori alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani e alla Scuola Maria Elena Baredi - che le buone pratiche legate alla mobilità sostenibile e alla fruizione degli spazi pubblici possano entrare a far parte della quotidianità delle bambine e dei bambini e, attraverso di loro, raggiungere anche le rispettive famiglie. Da alcuni anni, a Cesena, promuoviamo modalità di spostamento alternative all’auto, incoraggiando, laddove possibile, a lasciare la macchina sotto casa e a scegliere di muoversi a piedi o in bicicletta. Ne è un esempio il percorso casa-scuola, reso più sicuro e partecipato anche grazie al Piedibus e all’impegno dei genitori volontari. Un altro strumento importante è rappresentato dalle strade scolastiche, istituite in corrispondenza degli ingressi e delle uscite dagli istituti per liberare temporaneamente questi spazi dal traffico e restituirli ai bambini, che possono così giocare e socializzare in sicurezza. È questa la direzione che stiamo portando avanti insieme alle scuole e ai quartieri e che continueremo a sostenere con convinzione, anche attraverso iniziative come Street for kids, un’occasione di festa e partecipazione che permette di vivere queste buone pratiche in modo divertente e coinvolgente”.

Mobilità sostenibile e piena sicurezza nei tragitti casa-scuola. Domani, venerdì 23 ottobre, Cesena partecipa per la terza volta alla campagna europea ‘Street for kids’ , promossa dal progetto regionale ‘Piccoli passi che fanno strada’ realizzato dai CEAS in collaborazione con la rete di realtà locali. In questa occasione saranno sei le scuole che si ‘riapproprieranno’ dello spazio stradale con varie attività trasformandolo temporaneamente in luogo sicuro e a misura di bambino.

In particolare in via San Colombano sarà prolungata la chiusura al traffico della strada scolastica dalle 9 alle 12, normalmente limitata solo all’orario di entrata ed uscita: durante la mattina alcune classi e insegnanti delle due scuole frontiste (scuola media di viale della Resistenza e scuola primaria Don Milani) scenderanno in strada e insieme agli operatori del Museo dell’Ecologia e ai volontari dell’associazione Alighieri Aps e di Officine Popolari allestiranno lo spazio, animandolo con giochi di strada, attività di ciclofficina e merenda. Ad accogliere la festa in strada saranno presenti gli assessori Maria Elena Baredi e Andrea Bertani.

In via Zoli dalle ore 14.30 alle 16.15, anticipando di circa un’ora la chiusura della strada per l’orario di uscita, la scuola primaria delle Vigne allestirà ed abbellirà lo spazio stradale e realizzerà un momento di gioco e festa fino alle 16:15, coinvolgendo anche le famiglie e il quartiere. Nelle tre scuole primarie Annalena Tonelli di Ronta, di San Giorgio e Bruno Munari le classi, accompagnate da insegnanti simuleranno con passeggiate collettive il piedibus con la partecipazione delle famiglie concludendo con momenti di festa e giochi di strada.

Le strade scolastiche consistono nel ridisegnare lo spazio pubblico a favore dell’utilizzo di bambine, bambini e comunità educante, con la limitazione - permanente o temporanea - al traffico motorizzato delle vie davanti alle scuole. Già ampiamente diffuse in città europee come Parigi (con 300 strade scolastiche), Londra (850) e Barcellona (200), rappresentano lo strumento più richiesto dalle famiglie per: garantire la sicurezza fisica di bambini e pedoni nell’orario di ingresso/uscita; ridurre l’inquinamento atmosferico (con cali drastici dei livelli di NO2 davanti ai plessi); incoraggiare l’autonomia, il gioco libero e la mobilità attiva (a piedi e in bicicletta); creare spazi di socialità e comunità tra famiglie e quartiere.