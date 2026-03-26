Cesena, strage di alberi per il forte vento GALLERY

Cesena
  • 26 marzo 2026
Cesena, strage di alberi per il forte vento GALLERY
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Cesena, strage di alberi per il forte vento GALLERY

CESENA. Il forte vento ha fatto cadere alcuni alberi in città rendendo necessaria la chiusura temporanea delle strade. Queste alcune delle zona interessate: Via Cairoli tratto tra via Fratelli Bandiera e via Curiel, via Battisti, zona stazione.

Dalle prime ore di oggi, il Comando dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena è impegnato a fronteggiare gli effetti del forte vento. Solo nella prima parte della mattina sono stati portati a termine circa 30 interventi con oltre 100 richieste ancora in attesa di evasione. L’attività del personale, informa una nota del Corpo, concentrata prevalentemente sulla rimozione di rami e alberi pericolanti che ostruiscono la viabilità o minacciano edifici, sulla messa in sicurezza di strutture, coperture e oggetti divelti dalle raffiche. Per fronteggiare l’alto numero di chiamate, sono state mobilitate tutte le squadre disponibili della sede centrale e dei distaccamenti del territorio.

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