“Giallo” attorno a una strage progressiva di pini su un lato di via Borghi, a cui si è aggiunto di recente anche il taglio di un ginko biloba dall’altra parte. La segnalazione per iscritto all’assessore all’Ambiente, Andrea Bertani, e per conoscenza anche al sindaco Lattuca e al presidente del Quartiere Cervese sud Giannatempo, è stata inviata da una residente di via Zaccari, una breve strada perpendicolare a quella dove sta succedendo qualcosa che lei e altri non riescono a capire e accettare. Nel corso degli anni sono stati abbattuti 8 pini. A quanto pare, tutto è nato dai danni alle proprietà lamentati da alcuni degli abitanti, soprattutto a causa delle radici. Poi, nelle scorse settimane, la stessa sorte è toccata a un esemplare di ginko biloba: in questo caso sembra che il motivo sia che era malato. Ma chi l’amava, così come è accaduto di recente anche per un pioppo abbattuto a Ponte Pietra, vorrebbe maggiore trasparenza quando si prendono queste decisioni: diversi cittadini stanno facendo notare che smorzerebbe forse le proteste che si stanno diffondendo a macchia d’olio mostrare pubblicamente le perizie che certificano le condizioni degli alberi che finiscono sotto i colpi della motosega.

Miris Marani sostiene che c’è qualcosa che non quadra. Perché sempre a Sant’Egidio, la vicina via Anna Frank, dove pure ci sono diversi edifici, rimane tuttora piacevolmente alberata e ombreggiata da pini esattamente coevi a quelli progressivamente abbattuti in via Borghi. Idem per la ancora più vicina via Torriana. «Devo dedurre che i pini di Via Anna Frank non costituiscono rischio e quelli di via Borghi invece si? - ha chiesto Marani all’assessore Bertani -. O tra alcuni residenti di via Borghi si è diffusa una contagiosa attitudine a rivendicare danni da albero stradale e il Comune trova comodo assecondarli operando preventive scelte difensive? Come pediatra e nonna, sono una entusiasta fautrice del piedibus e favorisco in ogni modo l’opzione “cammino” per i tragitti da e verso la scuola. Accompagnando la nipotina nel giugno scorso, ho avuto modo però di constatare il disagio per lei e per me di camminare alle 13 al sole sull’asfalto arroventato. Inevitabile optare per l’automobile. Ormai la produzione scientifica sulla necessità di alberare le città per contrastare il riscaldamento climatico è vastissima e nota anche ai non addetti ai lavori. Molte grandi città europee, oltre alla Cina, hanno investito massicciamente in boschi urbani. Vorrei che la alberatura pubblica della città costituisse un punto importante del programma della sinistra». Più nello specifico la cittadina di via Zaccari ha chiesto che venga ripristinata restaurata l’alberatura fatta sparire da via Borghi. Inoltre, ha aggiunto un invito: «Sul confine del piccolo parco pubblico prossimo alla chiesa potrebbero già subito essere messi a dimora alcuni alberi per ombreggiare il tratto di marciapiede».

Su quest’ultima proposta Bertani si è dichiarato disponibile. Sulle ripiantumazioni per sostituire le piante abbattute ha invece frenato, adducendo due motivazioni. La prima è che per eseguire questi interventi è necessario rifare e allargare le aiuole, e questo comporta spesso «interferenze con altre strutture, riduzione di parcheggi e restringimenti di carreggiata». La seconda ragione per cui ha preso tempo è «l’ingente costo» che il Comune dovrebbe sostenere.

Sui tagli degli alberi più in generale, l’assessore ha invece spiegato che vengono fatti in alcuni casi perché sono stati destabilizzati dal maltempo, in altri perché gli agronomi hanno rilevato malattie, ma non di rado, come ha riconosciuto che è avvenuto in via Borghi, si interviene anche a seguito di danni segnalati da residenti.