“Giallo” attorno a una strage progressiva di pini su un lato di via Borghi, a cui si è aggiunto di recente anche il taglio di un ginko biloba dall’altra parte. La segnalazione per iscritto all’assessore all’Ambiente, Andrea Bertani, e per conoscenza anche al sindaco Lattuca e al presidente del Quartiere Cervese sud Giannatempo, è stata inviata da una residente di via Zaccari, una breve strada perpendicolare a quella dove sta succedendo qualcosa che lei e altri non riescono a capire e accettare. Nel corso degli anni sono stati abbattuti 8 pini. A quanto pare, tutto è nato dai danni alle proprietà lamentati da alcuni degli abitanti, soprattutto a causa delle radici. Poi, nelle scorse settimane, la stessa sorte è toccata a un esemplare di ginko biloba: in questo caso sembra che il motivo sia che era malato. Ma chi l’amava, così come è accaduto di recente anche per un pioppo abbattuto a Ponte Pietra, vorrebbe maggiore trasparenza quando si prendono queste decisioni: diversi cittadini stanno facendo notare che smorzerebbe forse le proteste che si stanno diffondendo a macchia d’olio mostrare pubblicamente le perizie che certificano le condizioni degli alberi che finiscono sotto i colpi della motosega.