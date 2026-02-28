Cesena, strade strette e pericolose sotto esame a Martorano: chiesto un Piano di sensi unici

Il nuovo Consiglio del Quartiere Ravennate si è presentato per la prima volta ai cittadini residenti a Martorano, dopo l’inizio del mandato quinquennale dello scorso 23 gennaio. Seguiranno assemblee a Ronta, il 5 marzo, e a San Martino in Fiume il 10. Questi incontri serali vogliono essere un’occasione per ascoltare da subito segnalazioni di problemi e richieste. Una volta raccolte in tutte e tre le frazioni, verranno sintetizzate e sottoposte all’attenzione dell’amministrazione comunale. Durante l’incontro di due sere fa a Martorano, a farla da padrone è stata la sicurezza stradale.

Via Violone, Boscone, Masiera

Le principali vie della centuriazione romana sono state al centro del dibattito. Per quanto riguarda via Violone di Gattolino, arteria importante della via Ravennate, sono emerse tre questioni : intensità di traffico, manto stradale danneggiato e alta velocità. La strada, a doppio senso di marcia, non consente per un lungo tratto il passaggio in contemporanea di tir, furgoni e auto, con ampio fosso a ridosso della carreggiata. I cittadini chiedono nuovamente uno studio per definire un piano di sensi unici nelle vie della centuriazione. È stato anche evidenziato che via Violone viene generalmente utilizzata per bypassare via Ravennate in caso di intenso traffico o interruzioni di percorso. Inoltre, il passaggio dei mezzi pesanti, che raggiungono le principali aziende del territorio, danneggia il manto stradale. Ad aggravare la situazione è l’alta velocità tenuta dai conducenti in una strada che negli orari di punta vede camminare e allenarsi numerose persone. Per le vie Boscone e Masiera è stata invece messa in luce la poca visibilità nelle intersezioni con le vie perpendicolari.

Via Calcinaro

Velocità sostenuta e immissioni su via Calcinaro, strada altamente trafficata, sono un altro motivo di preoccupazione. Al fine di rallentare la velocità, i cittadini hanno proposto ai consiglieri una rotonda nell’intersezione con via Boscone. È stato anche chiesto un nuovo sistema di ingresso-uscita dal centro sportivo dove c’è l’Accademia del Cesena Calcio, per rendere più sicura un’area frequentata da numerosi giovani.

Via Ravennate e Ficchio

«Vibra troppo via Ravennate» e «i lavori andrebbero fatti con più attenzione» sono stati i principali commenti sulle condizioni del manto stradale a seguito degli interventi, in alcuni tratti ancora in corso, per il rifacimento della tubazione dell’acqua nella principale strada della zona.

Un’altra richiesta, è stata quella di verificare i calcoli del disegno sul progetto della rotonda che sorgerà davanti la scuola elementare. La paura di chi abita lì è che non siano state prese le giuste misure e di ritrovarsi col passaggio bloccato davanti a casa.

Per quanto riguarda l’incrocio con via Ficchio, punto molto frequentato per l’accesso alla pista ciclabile del fiume e alla gelateria, i cittadini hanno richiesto l’inserimento di un semaforo per la sicurezza dei pedoni. Infine, vorrebbero che il parcheggio quella via fosse munito di un impianto di illuminazione, essendo molto frequentato anche di sera.