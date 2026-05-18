Cesena, strade pericolose: il Quartiere Ravennate sceglie come priorità Ravennate e Calcinaro

Dopo incontri con i residenti delle varie frazioni negli ultimi due mesi, il Consiglio del Quartiere Ravennate ha stilato un elenco di priorità, che sarà portato all’attenzione dell’amministrazione comunale. È stato condiviso di recente, nel corso di una riunione dei consiglieri, che hanno anche parlato dell’organizzazione della festa di quartiere, in programma tra settembre e ottobre prossimi.

Richieste dei cittadini

Viabilità e sicurezza stradale sono stati i punti più toccati durante gli incontri, con l’attenzione che si è focalizza su via Ravennate e via Calcinaro.

«La realizzazione di rotatorie, semafori pedonali, autovelox e una maggiore segnaletica”- spiega la presidente Valentina Nompleggio - possono essere valide soluzioni per moderare la velocità di percorrenza soprattutto nelle zone dei centri abitati e in prossimità delle scuole. È inoltre fondamentale segnalare meglio l’innesto dalle strade laterali, come in via Violone di Gattolino nell’intersezione con via Ravennate e in via Boscone all’incrocio con via Calcinaro. A seguito dell’importante lavoro di rifacimento dell’intera condotta idrica di via Ravennate, è necessario anche procedere, non appena i tempi tecnici lo permetteranno, alla totale asfaltatura della principale “arteria” che percorre tutto il quartiere».

Molto sentito anche il tema delle piste ciclabili: è stato chiesto di completare il tratto lungo via Ravennate, dalla scuola di Ronta fino al termine della frazione di San Martino in Fiume, e di valorizzare la pista del fiume Savio.

A proposito di quest’ultimo, è stato ribadito quanto sia importante mantenere in sicurezza gli alvei, più che mai alla luce dei danni causati dall’alluvione nel maggio 2023.

I cittadini di Ronta hanno poi fatto altre importanti richieste: la realizzazione di nuovi posti auto nel centro della frazione e l’ampliamento, con lavori di manutenzione annessi, del cimitero. Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione pubblica, ne è stata segnalata la necessità in via del Fiume e nel parcheggio di via Ficchio a Martorano.

Festa di quartiere

I consiglieri hanno anche incominciato a organizzare la festa di quartiere. La giornata in cui si svolgerà è ancora in fase di definizione, ma è prevista tra settembre e ottobre . «L’area individuata per ospitare l’iniziativa - fa sapere la presidente - è il parco Endas di Martorano». La festa, aperta a tutte le famiglie, si articolerà in due momenti. Ci sarà un pranzo solidale il cui ricavato sarà destinato a favore delle scuole del quartiere. Nel pomeriggio si darà invece spazio alle associazioni del territorio, che animeranno la giornata con spettacoli, esibizioni ed intrattenimento coinvolgendo adulti e bambini.