Cesena, strade pericolose e verde da valorizzare al Quartiere Oltresavio

Di sicurezza stradale, collaborazione con le associazioni ambientaliste ed iniziative in programma si è discusso nell’ultima assemblea del quartiere Oltresavio. L’alta velocità e mancanza di senso civico alla guida restano due temi su cui continua a lavorare il consiglio, anche se come sostiene il presidente di quartiere Alessandro Maltoni: «La sicurezza parte dall’attenzione del singolo cittadino». Durante la serata la commissione ambiente e mobilità ha riportato dell’incontro con le associazioni ambientaliste dello scorso settembre, con quattro referenti entrati a far parte del gruppo di lavoro.

Sicurezza stradale

«L’Amministrazione può aggiungere qualsiasi forma di prevenzione, ma la sicurezza parte dai cittadini- spiega il presidente, che prosegue - serve un cambio di pensiero culturale, molte delle situazioni pericolose si creano per come guidiamo». Maltoni pone al centro il senso civico, carente in diversi cittadini che si mettono alla guida. E infatti proseguono le segnalazioni per le velocità sostenute dalle vetture lungo via Tipano, Chiesa di Tipano, Settecrociari e via San Mauro. Su quest’ultima gli abitanti della zona avrebbero richiesto all’altezza dell’attraversamento pedonale, a ridosso della scuola e di spazi dedicati agli anziani, l’installazione di una cartellonistica luminosa. «Può essere un’idea- prosegue Maltoni - anche se per rallentare la circolazione potrebbe essere funzionale un semaforo pedonale o alternative di cui discuteremo nei prossimi consigli». Senso civico completamente assente, comportando il rischio di gravi incidenti, in coloro che scendendo dal Ponte Vecchio imboccano via Savio in San Michele contromano, o non rispettano l’obbligo di girare a destra alla rotonda in via Pistoia effettuando uno slalom per voltare a sinistra. «L’attenzione e il rispetto delle regole non devono venire a meno, fondamentale per la sicurezza pubblica. Come consiglio continuiamo a dialogare con i cittadini per proporre all’Amministrazione delle soluzioni. In più richiediamo agli enti competenti un’analisi sui flussi e sulle costruzioni residenziali che influiscono sulla viabilità del quartiere».

Associazioni

Referenti appartenenti a Wwf Plastic Free, Legambiente e Circolo Laudato Si, sono entrati ufficialmente a far parte della commissione ambiente e mobilità per contribuire all’interno del consiglio. «Crediamo nel lavoro di rete - prosegue Maltoni - e di come questi esperti possano portare un contributo importante non solo per la valorizzazione del laghetto al Parco Ippodromo, ma per le frazioni del quartiere. Con le associazioni intendiamo organizzare iniziative, momenti di formazione, e sarà fondamentale il loro sguardo critico sui disagi ambientali». Il tema sulla valorizzazione del laghetto al Parco Ippodromo era stato sollevato lo scorso maggio dal cittadino Stefano Balzani, con il consiglio che ha già iniziato a lavorare anche in questa direzione. Pannelli didattici, cartellonistica, panchine e bidoni richiusi saranno i primi interventi per potenziare e valorizzare l’habitat naturale.

Iniziative