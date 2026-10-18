Cesena, strade pericolose e verde da valorizzare al Quartiere Oltresavio

Di sicurezza stradale, collaborazione con le associazioni ambientaliste ed iniziative in programma si è discusso nell’ultima assemblea del quartiere Oltresavio. L’alta velocità e mancanza di senso civico alla guida restano due temi su cui continua a lavorare il consiglio, anche se come sostiene il presidente di quartiere Alessandro Maltoni: «La sicurezza parte dall’attenzione del singolo cittadino».
Durante la serata la commissione ambiente e mobilità ha riportato dell’incontro con le associazioni ambientaliste dello scorso settembre, con quattro referenti entrati a far parte del gruppo di lavoro.