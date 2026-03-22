Cesena, strade insicure, via al buio e antenne preoccupano gli abitanti del quartiere Rubicone

Il nuovo consiglio del Quartiere Rubicone ha incontrato per la prima volta i cittadini nella propria sede a Calisese. Una cinquantina le persone che non sono volute mancare all’assemblea di venerdì sera, segnalando criticità e disagi ai neo eletti consiglieri e a Christian Castorri, presente in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Il vice sindaco ha raccolto, e in alcuni casi dato già risposte, alle richieste dei cittadini, in attesa di soluzioni concrete nei prossimi mesi.

Dopo le ingenti risorse spese a seguito degli interventi realizzati con i fondi Pnrr – ha spiegato Castorri – «l’Amministrazione torna a focalizzarsi sulla manutenzione del territorio. Alcune criticità sono comuni ad altri quartieri, ma per intervenire deve prevalere l’interesse pubblico».

Calisese

Alta velocità, antenne 5G, illuminazione e assenza di marciapiedi sono state le principali criticità su cui si sono soffermati i cittadini. Per ridurre la velocità in via Malanotte e il numero di incidenti nell’intersezione con via Suzzi, la richiesta è di potere realizzare rialzamenti sulla carreggiata e dissuasori per rallentare la viabilità.

Preoccupano, e non poco, le radiazioni elettromagnetiche emesse dalle antenne 5G poste vicino alle abitazioni, al parco pubblico e alla scuola. I cittadini invitano l’Amministrazione a verificare l’inquinamento elettromagnetico e a studiare un piano di ricollocazione lontano da luoghi di aggregazione.

I marciapiedi, al fine di tutelare la sicurezza dei pedoni, sono stati indicati in due aree: in via Montiano dal parcheggio “Piazzetta Volontari del sangue” fino al civico 2.658 e da via Malanotte all’intersezione con via del Lavoro. Un tratto di via Montiano, che collega Case Castagnoli a Calisese, di sera è completamente al buio, per questo i cittadini richiedono all’Amministrazione l’inserimento di punti luce. Per quanto riguarda via Staggi, ritenuta troppo stretta per un doppio senso di marcia, gli abitanti avrebbero suggerito la realizzazione di un senso unico e l’inserimento di dossi per rallentare la viabilità.

Durante l’assemblea è emersa anche la necessità di riasfaltare via Malanotte, via Enrico de Nicola e via Vigo Ruffio.

Infine, si è parlato del tema sicurezza sottolineando come il parcheggio del cimitero sia costantemente colpito da malviventi.

«Per quanto riguarda le radiazioni – spiega Castorri – procederemo ad una verifica e a fornire risposte. Per l’illuminazione in via Montiano ho fatto fare un preventivo agli enti di competenza: servono 37 punti luce, per un costo di 250mila euro. Prima di riasfaltare le strade, è necessario controllare la condotta dell’acqua per evitare di spaccare nuovamente».

Via Emilia

Attualmente chi proviene in bicicletta dalla rotonda Rubicone e vuole “svalicare” a Case Castagnoli, è costretto a prendere l’ingresso della Secante e fare il viadotto. La realizzazione di una pista ciclabile di collegamento è stata altamente sollecitata all’Amministrazione.

A grande richiesta nella frazione di Case Missiroli, al fine di tutelare la sicurezza di scolari e cittadini nell’attraversamento della via Emilia, viene chiesta l’installazione di semafori pedonali o, spartitraffico e parapedonali, all’altezza delle tre fermate dell’autobus. Infine, nell’intersezione tra via Vigo Ruffio, via Montiano e la via Emilia, è stata proposta dai cittadini la realizzazione di una rotonda allungata per rallentare la viabilità.

«La sicurezza stradale è una priorità – ha proseguito il vice sindaco –. Per questo continuo a sollecitare Anas per intervenire sulle zone più critiche della via Emilia. Potremmo invitare qualche referente dell’ente stradale e insieme ad alcuni cittadini recarci direttamente sul campo».

Via Ruffio

Preoccupa l’alta velocità tenuta da vetture e bilici nella discesa del viadotto Gandhi nell’intersezione con via Ruffio. In aggiunta, manca un sistema d’illuminazione per le ore notturne. Oltre a dei punti luce, è stato chiesto di realizzare una rotonda al fine di evitare incidenti.