Cesena, strade extraurbane: via ai lavori, ecco le zone interessate entro l’estate

A Cesena è stato aggiudicato l’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade extraurbane. La procedura di gara è stata aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l. (mandataria) e Unione Asfalti S.r.l. (mandante), per un valore complessivo dell’appalto pari a 515.306,07 euro.
L’intervento, che sarà avviato entro l’estate, rientra in un piano più ampio di manutenzione straordinaria della rete viaria extraurbana, per il quale l’Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 900mila euro per il 2025. L’obiettivo è intervenire in modo mirato sui tratti più deteriorati, migliorando la sicurezza stradale, la qualità del manto e il sistema di drenaggio delle acque.