Cesena, strade extraurbane: via ai lavori, ecco le zone interessate entro l’estate

L’intervento, che sarà avviato entro l’estate, rientra in un piano più ampio di manutenzione straordinaria della rete viaria extraurbana, per il quale l’Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 900mila euro per il 2025. L’obiettivo è intervenire in modo mirato sui tratti più deteriorati, migliorando la sicurezza stradale, la qualità del manto e il sistema di drenaggio delle acque.

A Cesena è stato aggiudicato l’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade extraurbane . La procedura di gara è stata aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l. (mandataria) e Unione Asfalti S.r.l. (mandante), per un valore complessivo dell’appalto pari a 515.306,07 euro.

I lavori saranno eseguiti a tratti, anche non contigui, con cantieri dedicati nelle seguenti aree: Rotonda Rita Levi Montalcini (Quartiere Cervese Sud), via Moneta – da Rotonda Segre a Rotonda Natta (Quartiere Cervese Sud), Rotonda Emilio Segrè (Quartiere Cervese Sud), Rotonda Giulio Natta (Quartiere Cervese Sud), Rotonda Dulbecco (Quartiere Cervese Sud), via Moneta – da Rotonda Natta a Rotonda Dulbecco (Quartiere Cervese Sud), via Dismano, dalla rotonda Saragat all’ingresso della Fiera (a tratti, Quartiere Dismano) e, a seguire, dall’ingresso della Fiera a via Zavaglia; Rotonda Ponte di Ferro e via San Vittore (Quartiere Valle Savio).

Un intervento volto al miglioramento della viabilità nel territorio comunale di Cesena.

“Come sottolineato in occasione dell’approvazione del progetto – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – uno dei temi che caratterizzano il confronto con i cittadini riguarda lo stato delle strade. Non è un caso che nel corso di questi anni, anche d’intesa con i quartieri, abbiamo lavoro molto in strada creando nuove infrastrutture, migliorando le criticità emerse e abbattendo le barriere. Nel dettaglio, con questo progetto, sostenuto da risorse più consistenti rispetto agli anni precedenti, vogliamo dare risposte concrete e diffuse. I lavori partiranno dalla prossima primavera e si inseriscono in un piano pluriennale volto a garantire maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada”.

Gli interventi prevedono in molti casi il rifacimento completo del binder, lo strato intermedio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, fondamentale per assicurare resistenza, elasticità e impermeabilità alla carreggiata. Una scelta progettuale che punta a garantire maggiore durabilità nel tempo e una migliore tenuta rispetto alle sollecitazioni del traffico e alle variazioni climatiche.