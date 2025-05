Cesena, strade e lavori: la mappa degli interventi fino a giugno

Nell’ultima variazione di bilancio approvata, la Giunta di Cesena ha destinato 1 milione di euro ai lavori da eseguire in diversi tratti stradali quali, ad esempio, la via Emilia, i viali Carducci e Finali (già interessati dalle opere di abbattimento delle barriere architettoniche), le vie Pietro Turchi, Dell’Amore e Padre Vicinio da Sarsina. Fanno parte dell’elenco inoltre il tratto della ‘gronda bretella’, che si estende da via Chiaviche alla rotonda Rita Levi Montalcini, e altre strade quali le vie Dismano, Cervese e San Cristoforo. È questo un pacchetto di risorse che va a sommarsi inoltre agli 800 mila euro già assegnati al settore Lavori Pubblici con lo scopo di progettare e programmare interventi di ripristino lungo i tratti stradali comunali maggiormente ammalorati.

I cantieri in corso o conclusi

Parallelamente a questo, e restando sul fronte delle manutenzioni stradali, sono diversi in città i cantieri in corso o già conclusi. Tra questi si segnala il completamento, avvenuto questa mattina, dei lavori di asfaltatura in via San Giorgio, nel tratto compreso tra via Montaletto e via Violone di Gattolino. L’intervento è stato caratterizzato dal ripristino definitivo del manto stradale attraverso fresatura e posa di nuovo asfalto, a seguito dei lavori per la sostituzione della rete idrica e dei relativi allacci effettuati per conto di Hera S.p.A. Al termine dell’opera, è previsto anche il rifacimento del dissuasore di velocità (dosso) preesistente. Sono stati conclusi inoltre i lavori di manutenzione straordinaria eseguita dal Comune a tratti nelle vie Borello, Gallo, comunale Montalti, San Carlo, Casalbono, Raggio della Torre e Cervese consistenti in fresatura, bonifica dello strato di base nei punti più deteriorati con membrana bituminosa e/o bynder e successiva asfaltatura.

Da lunedì 26 maggio

A partire da lunedì 26 maggio invece ulteriori lavori interesseranno via Mura Giardino Pubblico e vicolo Cappuccine, tra i giardini pubblici e Porta Santi: si procederà con il ripristino dei sottoservizi, con particolare riferimento alle rete idrica la cui rottura sta generando infiltrazioni d’acqua nelle cantine delle abitazioni che insistono lungo la via. Seguirà l’asfaltatura finale del tratto in oggetto. Al fine di garantire una piena e sicura esecuzione dei lavori per l’intera durata dell’intervento la viabilità sarà regolata da un divieto di transito valido per tutti (fatta eccezione per residenti e mezzi di soccorso). In più, sempre in collaborazione con Hera, a partire da martedì 27 maggio, prenderanno avvio alcuni lavori nelle vie Roversano, Madonnina e Don Giovanni Verità

In giugno