Cesena, strada vicinale franata da 26 mesi: pressing legale dei residenti sul Comune, due possibili soluzioni

Cesena
Il tratto franato di via Stornite
Il tratto franato di via Stornite

Con una lettera di intimazione firmata da 33 cittadini, quasi tutti i residenti di via Stornite, a Borello, il Comune è stato incalzato nelle ultime settimane a mettere in sicurezza in prima possibile la strada colpita da una frana nel tratto tra via Colombarona e via Vittime 4 Agosto 1946 a seguito dell’alluvione del maggio 2023. Dopo 2 anni e 2 mesi di stallo, l’avvocato Giuliano Cardellini ha fatto una formale azione di pressing, che si è tradotta finora in un incontro con l’assessore Christian Castorri e poi, il 31 luglio, in un sopralluogo del Comune.

La situazione viene considerata molto grave da chi si è attivato e si teme «il pericolo concreto e reale di un’ulteriore frana» lungo una via su cui «transitano giornalmente 13 famiglie di residenti, con 8 minori». Ma viene anche evidenziato che «transitano giornalmente lì anche pedoni in escursione, ciclisti e motociclisti».

Strada vicinale ma usata da tanti

La precisazione non viene fatta a caso, in quanto via Stornite è una strada vicinale e perciò, come avviene regolarmente in questi casi, l’amministrazione fa notare che tocca ai proprietari frontisti occuparsi di mantenerla in buono stato. Ma altrettanto puntualmente, in situazioni come quella, l’obiezione fatta è che ci passano di frequente anche persone che non sono abitanti del posto.

«Una settimana fa - riferisce l’avvocato Cardellini - in poche ore, sono transitate nella via Stornite, sopra il punto della frana, oltre 100 persone non residenti tra pedoni e ciclisti». La domanda che si fanno molti è cosa accadrebbe, sul piano penale e su quello risarcitorio, se qualcuno si facesse male, o peggio, a causa della situazione di dissesto. E la risposta è scontata: si aprirebbero lunghi contenziosi tra i residenti e l’ente pubblico.

Per questo i cittadini e il legale che li assiste insistono a dire che converrebbe a tutti che l’ente pubblico si facesse carico della messa in sicurezza della strada.

L’assessore indica due vie d’uscita

L’assessore ai Lavori pubblici, Christian Castorri, di recente aveva anche risposto a un’interpellanza sul “caso” di via Stornite, spiegando che visto che si stava realizzando in zona un parcheggio legato a una lottizzazione ci sarebbero le condizioni per trasformare da vicinale (e quindi privato) a comunale il tratto di strada che unisce questa nuova area di sosta alla viabilità principale. Questa possibilità viene ribadita ed è ormai vicina. Inoltre, Castorri indica un’altra opportunità: la Struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione dovrebbe essere sul punto di mettere a disposizione risorse ad hoc proprio per la sistemazione di vicinali colpite dal disastro del maggio 2023. In quel caso, si potrebbe intervenire anche prima di portare a termine l’eventuale percorso per trasformare via Stornite in strada comunale.

