Cesena, Strada Provinciale Sogliano, concluso il cantiere a Cà di Quaiotto

Concluso il cantiere in località Cà di Quaiotto, lungo la Strada Provinciale 11 “Sogliano”, nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone. Con le operazioni di collaudo delle protezioni antierosive si è chiuso definitivamente il cantiere, che ha restituito piena sicurezza e funzionalità a un tratto stradale fortemente danneggiato dagli eventi eccezionali del maggio 2023.

In particolare, nella frazione di Strigara, tra il km 20,000 e il km 20,250, si erano verificati due gravi fenomeni franosi che avevano compromesso una parte significativa della carreggiata. Per garantire la stabilità della strada, è stata realizzata una soletta contrappesata fra due robuste travi in calcestruzzo armato, poggianti su micropali, a sostegno del lato franato e a protezione della viabilità. Oltre al consolidamento della sede stradale, l’intervento ha previsto la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e degli accessi alle abitazioni, il ripristino delle reti dei servizi essenziali (acqua, gas e fibra ottica) e l’ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione, realizzato in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale di Sogliano al Rubicone.

Per contrastare il dilavamento e l’erosione del versante, è stata inoltre realizzata una stabilizzazione mediante reti chiodate preassemblate su biorete, costituendo un geocomposito antierosivo di protezione.

I lavori, diretti dall’Ufficio tecnico della Provincia di Forlì-Cesena, sono stati eseguiti dal Consorzio CO.I.R. – Consorzio Imprese Romagnole di Cesena.

“Con il collaudo si conclude ufficialmente il cantiere sulla SP11 – commenta Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena – restituiamo così una viabilità sicura alla comunità di Sogliano al Rubicone, su una strada fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini. Il tratto è percorribile in sicurezza già da mesi e, con questo atto amministrativo, mettiamo la parola fine ai lavori. Ora ci concentriamo sugli interventi che partiranno nelle prossime settimane lungo la SP88 Alto Uso e la SP13 Uso, continuando il nostro impegno per la ricostruzione delle infrastrutture provinciali danneggiate.”

“La ricostruzione delle infrastrutture viarie nel nostro territorio procede con impegno e concretezza – dichiara la sindaca di Sogliano Tania Bocchini – ringrazio gli uffici e i tecnici della Provincia per il lavoro svolto e per la collaborazione costante con il Comune di Sogliano al Rubicone. Interventi come questo sono fondamentali per garantire l’accessibilità del territorio e permettere a cittadini, imprese e servizi di restare connessi, in sicurezza, anche nelle aree più fragili del nostro entroterra.”