Cesena, strada devastata: sos per i pericoli, lavori di sistemazione alle porte

«In via Farini la via crucis dovrebbe vedersi solo per le ricorrenze religiose legate alla chiesa di San Rocco. Invece per gli utenti della strada va in scena tutti i giorni». È l’amaro sfogo di un residente di una delle vie storiche del quartiere Oltresavio, un’arteria che unisce la zona del Ponte Vecchio alla via Emilia verso l’ippodromo. Ormai da anni quella strada è in condizioni di forte dissesto, con una serie di buche che rende disagevole e pericoloso il transito di chi viaggia in auto, in moto o in bici. Soprattutto per chi si muove su due ruote il rischio di cadute è molto concreto, perché gli avvallamenti e il fondo sconnesso di vaste porzioni d’asfalto rabberciate sono impressionanti.

La fine del calvario dovrebbe però essere vicina. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici, Christian Castorri, che dice che in Comune si è «consapevoli che quella via è distrutta», ma «entro fine primavera sarà finalmente sistemata». Poi spiega perché non si è intervenuti prima. «Molti dei problemi esistenti dipendono da lavori che ha realizzato Hera sulle condutture. Quando si fa quel tipo di interventi, bisogna attendere circa un anno, in quanto è il tempo necessario perché il suolo si assesti. In questo caso – prosegue Castorri – sono già passati più di dodici mesi, ma abbiamo pensato che, visto che sono in corso lavori sulle caditoie di tutta la zona, fosse opportuno aspettare anche questo intervento, per non dovere poi mettere mano due volte a via Farini. Ma subito che a fine aprile quell’intervento sarà concluso, Hera risistemerà tutta la strada».