Cesena, Stefano Mancuso al Teatro Bonci: “L’alluvione in Romagna è legata indiscutibilmente al riscaldamento globale”

Il professor Stefano Mancuso, botanico di fama mondiale e professore all’Università di Firenze, ha confermato la sua eccellente ars oratoria in una relazione a tutto campo sui cambiamenti climatici. Lunedì sera la sua conferenza organizzata dal Cnis ha fatto registrare il tutto esaurito al Teatro Bonci, in una serata arricchita dalla presenza della poeta Mariangela Gualtieri e dalla musica della Maderna Lettimi Wind Symphony Orchestra. Prima del suo intervento sul palco, Mancuso è intervenuto anche sul tema dell’alluvione in Romagna: “L’alluvione che ha colpito la Romagna è indiscutibilmente legata al riscaldamento globale. Si tratta di eventi legati alla produzione di anidride carbonica a cui purtroppo dovremo iniziare a fare l’abitudine, nel senso che diventeranno sempre più frequenti e più gravi. È un dovere abbassare il livello di CO2 e il riscaldamento globale. A livello locale, la quantità di acqua caduta in Romagna nell’unità di tempo è stata realmente inimmaginabile ed elevatissima. Il territorio poteva essere protetto con una deimpermeabilizzazione: noi stiamo cementificando e rendendo impermeabile gran parte del nostro territorio. Se i corsi d’acqua della Romagna avessero avuto enormi casse di espansione, molti danni si sarebbero potuti evitare, ma è difficile trovare delle responsabilità. La verità è che il nostro pianeta è gestito in modo sbagliato: noi continuiamo a cementificare senza preoccuparci delle conseguenze e le conseguenze sono di questo tipo”.