Cesena, stazione e parcheggi: gli scambiatori operativi dal 2 febbraio

Lunedì 2 febbraio parte l’estensione del servizio di parcheggio scambiatore Park&Ride, attivato in zona Stazione dall’Amministrazione comunale di Cesena con l’obiettivo di favorire l’utilizzo del treno e ridurre la pressione della sosta nelle aree residenziali prossime alla stazione.

Il servizio prevede la riserva di posti auto dedicati ai pendolari che utilizzano il treno in partenza dalla stazione di Cesena: 15 posti auto in piazza Aldo Moro (codice RFI-001); 10 posti auto lungo viale Mario Angeloni (codice RFI-002). Il Park&Ride è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 5.00 alle ore 18.30, con gestione, funzionamento e monitoraggio tramite app dedicata.

Come comunicato dal Comune di Cesena a dicembre, secondo quanto emerso dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), la maggior parte degli spostamenti quotidiani avviene ancora con mezzi privati, mentre il trasporto pubblico è utilizzato da una quota più ridotta della popolazione. In questo contesto, il treno presenta un forte potenziale di crescita, soprattutto per gli spostamenti pendolari. È proprio in questo quadro che si inserisce il servizio Park&Ride, avviato in via sperimentale nel mese di maggio 2025 nell’area di piazza Aldo Moro. Durante l’intero periodo di sperimentazione, da maggio a dicembre, il servizio è stato costantemente monitorato attraverso strumenti digitali e controlli sul posto, in collaborazione con il gestore dei parcheggi pubblici.

Alla luce dei risultati ottenuti, la sperimentazione del servizio Park&Ride in piazza Aldo Moro, con 15 posti auto riservati, è stata prorogata a partire dal 1° gennaio per una durata di 19 mesi. Per rispondere alla crescente domanda ed evitare la saturazione del servizio, si procede ora con l’estensione in viale Mario Angeloni, attraverso l’attivazione di 10 nuovi posti auto a partire dal 2 febbraio, per una durata di 18 mesi.