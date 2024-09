Cesena, stand, giochi e tante attività al parcheggio dell’Ippodromo per chiudere la Settimana europea della Mobilità

Un’intera mattinata proposta dal Comune di Cesena, d’intesa con altri partner territoriali, con l’obiettivo di dare modo ai cittadini e a tutti gli interessati di scoprire e approfondire i vantaggi della mobilità sostenibile, compresi i servizi offerti e progetti realizzati nel nostro territorio. Nella giornata di domani, sabato 21 settembre, nel parcheggio dell’Ippodromo, cuore geografico di “Cambiamomarcia”, progetto che mette sullo stesso piano la realizzazione di infrastrutture e nuovi servizi per la mobilità dolce con azioni di comunicazione ed educazione a favore del protagonismo attivo dei cittadini virtuosi, si celebrerà la conclusione della Settimana europea della Mobilità.

Dalle 9 alle 13 saranno tante le occasioni di incontro proposte. Nell’arco della mattinata i cittadini e tutti i partecipanti all’iniziativa potranno conoscere le realtà di due sponsor dell’iniziativa: E.CO energia corrente e della concessionaria “Pulzoni Antonelli”. Presso i due stand allestiti sarà possibile richiedere informazioni su auto e moto elettriche e ai sistemi di ricarica privati e alle colonnine pubbliche. Si potrà anche usufruire di un test-drive gratuito di auto elettriche. Per i più piccoli inoltre sarà a disposizione uno spazio dedicato con tanti disegni a tema ambientale da colorare e portare a casa. Sarà presente anche Ebikestyle: una giovane imprenditrice locale presenterà i servizi offerti dalla sua nuova attività con sede nel quartiere Cesuola, lungo il percorso dei gessi. La sua idea d’impresa nasce dalla volontà di valorizzare le varie potenzialità e la bellezza del territorio attraverso l’approccio alla e-bike per l’alfabetizzazione al suo utilizzo e tramite la realizzazione di visite guidate “formato famiglia/piccoli gruppi” e la proposta di itinerari ad anello con partenza da Cesena, accessibili a tutti, anche ai non esperti.

Sarà presente anche il Comune di Cesena. I tecnici comunali, referenti dei servizi e progetti per la promozione della mobilità sostenibile, saranno presenti per accogliere i cittadini dando loro informazioni sui progetti realizzati e in corso, come: piedibus e strade scolastiche; sharing mobility a cura di Ridemovi (azienda selezionata dall’Amministrazione comunale nell’ambito del bando pubblico promosso a novembre 2023 per incentivare forme di mobilità sostenibile); trasporto pubblico e a chiamata a cura di Start Romagna.

Presente anche il Museo dell’Ecologia. Sarà possibile incontrare e conoscere i referenti della cooperativa “Atlantide” e ricevere tutte le informazioni sui nuovi servizi offerti, realizzati nell’ambito della nuova gestione triennale del Museo dell’Ecologia. Alle 10 una guida ambientale esperta realizzerà una visita naturalistica in bici lungo il fiume Savio. La visita è gratuita e su prenotazione (0547 346445 dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00, e-mail: museoecologiacesena@atlantide.net). Occorre portare con sé la propria bici, indumenti comodi e borraccia. La biciclettata avrà termine nel punto di partenza verso le ore 11:30.

Non mancherà poi la ciclofficina scolastica a cura della scuola media “Viale della Resistenza”. Dalle 10 alle 11.30 gli studenti di una classe seconda arriveranno in bici direttamente da scuola (al momento palazzo Mazzini Marinelli, in centro storico) per raccontare la loro esperienza e far conoscere ai presenti le attività educative che portano avanti con impegno lungo il corso dell’anno scolastico grazie alla ciclofficina realizzata all’interno del cortile della loro scuola.

La mattinata inoltre sarà utile anche per approfondire le conoscenze sui servizi e progetti europei legati alla mobilità. È questo, ad esempio, il caso del progetto europeo “Ginevra”, finanziato dal programma Interreg Central Europe, con cui si vuole testare la capacità di innovazione delle città europee di piccole e medie dimensioni. La tecnologia digitale sta trasformando lo sviluppo urbano ed ha il potenziale per far fronte le odierne sfide sociali e ambientali e le disparità territoriali. In particolare, i veicoli autonomi sono un’innovazione che cambierà radicalmente il nostro modo di vivere. Per un’implementazione ottimale, le autorità locali devono anticipare la sfida e riflettere, insieme ai loro cittadini, su come queste innovazioni possano indirizzare un futuro sicuro, sostenibile e a misura di cittadino. Ma anche dei progetti “We generate” finanziato dal programma Horizon Europe con lo scopo di sviluppare processi di rigenerazione urbana sostenibile all’interno dei quartieri delle città europee, ponendo al centro i cittadini e la comunità locale; NUTSHELL@CE, finanziato nell’ambito dell’Interreg Central Europe, che ha lo scopo di rispondere alle criticità che le aree rurali e periferiche incontrano in termini di accessibilità; e “Cesena ultimo miglio” relativo a un nuovo sistema logistico integrato delle merci che possa essere efficace ed efficiente, sostenibile dal punto di vista ambientale e condiviso dagli operatori economici, da testare nell’area pilota del centro storico.