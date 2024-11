Cesena, stallo su recupero permessi, sciopero dei lavoratori di Astercoop

Chiedendo il riconoscimento “definitivo” delle ore di permesso e di ex festività, ma anche “di iniziare subito un percorso serio che rimetta al centro il lavoro e le corrette relazioni sindacali”, oggi i lavoratori Astercoop dell’appalto Coop Alleanza 3.0 di Cesena hanno scioperato. Lo annunciano Filt Cgil Fit Cisl e Uiltucs, ricordando che già a gennaio 2020 era stato trovato un un accordo con la cooperativa esecutrice Astercoop “che prevedeva un primo recupero del 50% delle ore di permesso e di ex festività”. Quello che restava doveva essere recuperato entro il 31 dicembre 2023 con il nuovo accordo. “Ma così non è stato: Astercoop ha tergiversato fino a qualche settimana fa, proponendo un accordo che prevedeva un recupero parziale, solo per il 2024 e non definitivo”, dicono i sindacati. Quell’accordo è stato dunque rifiutato ed è stato decretato lo sciopero di oggi.

“Questo continuo rimando sta sottraendo tempo e margini di trattativa su tanti argomenti che restano ancora in sospeso e che le organizzazioni sindacali ritengono non più trascurabili”, mandano a dire le sigle e inoltre “i lavoratori non hanno ancora un accordo di secondo livello degno di questo nome. Sono anni che, pur lavorando pesantemente, ottengono meno del minimo sindacale”.

La richiesta dei sindacato è dunque di riconoscere le ore di permesso, discutere di sicurezza, welfare aziendale e di contratti di secondo livello, di compensi adeguati. Alla cooperativa chiedono poi di “invertire la rotta e di non guardare solo all’immagine e alla falsa pubblicità, perché lo scopo principale deve essere la crescita e benessere delle lavoratrici e lavoratori che sono il pilastro portante dell’impresa”.