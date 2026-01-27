CESENA. A Cesena sta per nascere il primo Giardino Alzheimer d’Italia progettato per un parco pubblico. «I lavori di realizzazione», spiega una nota del Comune, «sono stati avviati nella mattinata di oggi e porteranno alla nascita di un giardino terapeutico destinato alle persone con Alzheimer, ma pensato fin dall’inizio come uno spazio aperto, inclusivo e fruibile dall’intera comunità. Il cantiere proseguirà fino al mese di marzo, con inaugurazione prevista a maggio. Il Giardino Alzheimer è stato progettato dal professor Andrea Mati e sarà realizzato dalla Fondazione Maratona Alzheimer attraverso Giardineria Italiana, azienda con una consolidata esperienza nel campo dei giardini terapeutici. Alla base dell’idea progettuale c’è il tema del viaggio: un cammino guidato che accompagna le persone lungo una sequenza di stimoli sensoriali ed emozionali, coinvolgendo olfatto, tatto e vista e favorendo la riattivazione della memoria a lungo termine.

«Realizzare questo giardino in uno spazio pubblico – commenta Giorgia Battelli, coordinatrice della Fondazione Maratona Alzheimer – valorizza ulteriormente la sua rilevante funzione terapeutica per le persone con demenza, ampliandone la fruizione ad associazioni, famiglie e a tutte le realtà coinvolte nella cura e nel supporto di chi vive con l’Alzheimer. L’iniziativa mira inoltre a promuovere un cambiamento sociale e culturale capace di rendere la comunità con i suoi spazi, le sue iniziative e le persone che la compongono un luogo di relazioni sociali anche per chi vive con la demenza».

Il progetto è promosso dalla Fondazione Maratona Alzheimer, insieme ai partner ANAP Confartigianato, Confartigianato Cesena, Banca di Credito Cooperativo Romagnolo e con il contributo dell’azienda NERI per gli arredi in ghisa. Accanto alla funzione terapeutica, la Fondazione ha proposto fin da subito una visione più ampia: il Giardino Alzheimer sarà anche un laboratorio di innovazione sociale, ispirato al modello della ‘città amica della demenza’, capace di coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni.