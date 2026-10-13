Cesena, spruzzato lo spray al peperoncino in discoteca: “Evacuazione secondo le procedure”

Momenti di panico e paura sono stati vissuti da diversi ragazzi che, nella notte tra venerdì e sabato, stavano trascorrendo la serata ballando all’interno del Teatro Verdi di Cesena. Secondo la ricostruzione data di alcuni presenti, l’evento si stava svolgendo normalmente, quando, intorno alle 3/3.30, svariati ragazzi - sia chi si trovava nella pista da ballo centrale, sia chi era in quella allestita sul palco - hanno iniziato a tossire e a respirare con fatica. A quel punto, per garantire la sicurezza, sono state aperte le uscite di emergenza ed è stato evacuato il locale. L’ipotesi è che qualcuno abbia spruzzato dello spray al peperoncino, anche se le motivazioni restano da chiarire. Così, in poco tempo, centinaia di ragazzi si sono radunati fuori dalla “discoteca”, cercando di riprendere fiato. Dopo una decina di minuti, i ragazzi sono stati fatti rientrare all’interno, dove la situazione era tornata alla normalità e l’odore non era più percettibile.

A confermare la dinamica è stato Luigi Di Placido, responsabile dell’area eventi del Teatro Verdi. Sorvolando sul gesto - lo spruzzo -, definito «non comprensibile e deprecabile», Di Placido ha ridimensionato la portata dell’episodio, e ha sottolineato che la circostanza è stata gestita seguendo le regolari procedure: «Grazie alla professionalità del personale, la situazione è stata controllata con normalità e tranquillità. Gli addetti alla sicurezza hanno prima fatto evacuare la zona, dopodiché, una volta defluita la massa di ragazzi diretta fuori dal locale, è stato verificato che non ci fossero feriti e che non fosse presente nessun pericolo». Infine, ha fatto sapere che la persona che ha compiuto il gesto non è stata identificata.