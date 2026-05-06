Cesena Spring Festival: la festa degli universitari nel parcheggio sopraelevato del Lungosavio

Una nuova occasione di incontro, musica e condivisione arriva in città con la prima edizione del Cesena Spring Festival, in programma venerdì 8 maggio, dalle 17 alle 24, presso il parcheggio sopraelevato del Centro Commerciale Lungo Savio.

L’iniziativa, promossa in collaborazione da Centro Commerciale Lungo Savio e Coop Alleanza 3.0, Associazione UniRadio Cesena, UniEvents Cesena e Spotted Cesena, nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti del Polo Universitario di Cesena e alla cittadinanza un momento di aggregazione e partecipazione. Biglietti a 10 euro in vendita a questo link.

Il festival proporrà un ricco programma che unisce musica, intrattenimento, animazione, food e attività ricreative, come laboratori e mercatini, con l’intento di valorizzare il tessuto giovanile e territoriale attraverso un’esperienza condivisa e inclusiva.

«Il Cesena Spring Festival nasce come uno spazio vivo e aperto dove incontrarsi e condividere esperienze, con un programma capace di coinvolgere tutta la città tra musica, intrattenimento e attività per i giovani. - dichiara il direttore del Centro Commerciale Lungo Savio, Giorgio Goia - come Centro Commerciale Lungo Savio e Coop Alleanza 3.0 abbiamo creduto fin da subito in questo progetto, costruito insieme alle realtà universitarie e del territorio, con le quali abbiamo intrapreso da qualche tempo un percorso comune con l’obiettivo di creare nuove occasioni di aggregazione e valorizzare l’energia delle nuove generazioni. Il risultato è un evento inclusivo e dinamico, pensato per diventare un punto di riferimento per la comunità».