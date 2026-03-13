Cesena, spray al peperoncino al Liceo Alpi: classe evacuata, denunciati due ragazzi

La Polizia ha accertato che è stato dello spray al peperoncino spruzzato fuori dal Liceo linguistico Alpi a provocare ieri mattina una diffusa tosse e irritazione alla gola in una classe, che si è dovuta spostare temporaneamente in un’altra aula. Colpa di due minorenni, che sono stati identificati e denunciati per possesso di oggetti atti a offendere e interruzione di pubblico servizio, visto che a causa del loro gesto è stata temporaneamente interrotta l’attività didattica. La loro situazione potrebbe appesantirsi se qualche genitore o adulto coinvolto sporgesse querela per i disturbi patiti. Sul posto erano accorsi anche i vigili del fuoco, che però non avevano riscontrato anomalie preoccupanti.