Cesena, “spostate la statua di Bruchin da viale Carducci in piazza del Popolo”

«La statua di Bruchin», oggi relegata ai bordi del percorso pedonale di viale Carducci, a due passi dalla Barriera, merita di essere valorizzata meglio, «trasferendola in piazza del Popolo». Lo chiede la community di “Cesena di una volta”, che conta quasi 22mila follower iscritti all’omonima pagina Facebook.

Quella proposta era stata avanzata l’anno scorso da Franco Spazzoli e adesso i cultori della città d’un tempo la rilanciano. Lo fanno accompagnando al loro appello un’affascinante foto dei primi decenni del Novecento in cui si intravede il poeta-cantastorie proprio in piazza del Popolo. Fu immortalato in piedi sopra l’immancabile sedia da cui declamava i suoi versi in dialetto romagnolo, circondato da tanta gente.

Lo scultore Giovanni Amoroso gli rese omaggio realizzando nel 2001 un’opera che lo raffigurava in quella sua posa tipica. Un motivo in più per portarla nello spazio pubblico per eccellenza di Cesena, simbolo dello spirito popolare che Bruchin, all’anagrafe Giovanni Montalti, incarnava in modo romantico.

Sul post di “Cesena di una volta” si ricorda che quel pittoresco personaggio, una volta arrivato in piazza, saliva sulla sedia e poi «suonava una trombetta e urlava “u s’ presenta a qua Bruchin!», dopodiché «cominciava a declamare le sue poesie in dialetto, che poi vendeva su fogli prestampati per pochi soldi». Il legame con la sua città era fortissimo, come conferma un aneddoto: «Bruchin amava talmente tanto Cesena che «poco prima di morire, chiese di poter attraversare in auto le vie per salutare i punti più significativi della sua Cesena, dicendo “addio stazione, non ci vedremo più”, “addio rocca malatestiana”, “addio Cappuccini, non ci vedremo più”, “addio Abbazia del Monte”, “addio Cesena”».

Ieri da “Cesena di una volta” è partito un accorato invito a ricambiare quel suo amore spostando in piazza del Popolo la statua ora posizionata in viale Carducci.