Cesena, sport, parchi e aree verdi: dal 2019 al 2022 sono stati 27 i progetti di miglioramento

Rendere i parchi cittadini sempre più fruibili. In una nota, il Comune di Cesena ricorda che nel corso di questi anni, dal 2019 ad oggi, è intervenuto nei principali parchi e nelle aree verdi distribuite sul territorio comunale attraverso 27 progetti di miglioramento, manutenzione e di potenziamento dei servizi, per un ammontare complessivo di 738mila euro. Solo nell’ultimo anno sono sette quelli consegnati alla città: si tratta della struttura ludica nel parco della Casa Rossa (Quartiere Al Mare) e dell’area fitness nel parco Per Fabio (Quartiere Oltresavio), a cui si aggiungono le 5 innovative casine dell’acqua collocate nei quartieri Rubicone, Dismano, Al Mare, Valle Savio e Ravennate.

“Uno degli elementi determinanti per il miglioramento della qualità della vita in città – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è rappresentato senza dubbio dal verde urbano. Nel corso di questi anni abbiamo creato tutte le condizioni perché i parchi e le aree verdi cittadine potessero rispondere pienamente alle esigenze dei singoli cittadini, compresi i più piccoli, delle associazioni, dei quartieri e di tutti coloro che vivono queste porzioni di città in tutte le stagioni. In piena emergenza pandemica, nel corso della quale abbiamo lanciato il progetto ‘Green City Cesena’ consentendo a tutti di svolgere attività all’aperto senza alcun rischio, abbiamo rivoluzionato la visione collettiva di queste aree rendendole una vera e propria prosecuzione delle nostre abitazioni. Si tratta di progettualità condivise con i Quartieri e inserite nell’ambito di progettualità come ‘Green City Cesena’ e ‘Cesena Sport City’ definite anche attraverso una continua interlocuzione con le associazioni e tutte le parti coinvolte”.

Nel 2019 al parco Ippodromo è stata è stata installata una rete per arrampicata a forma di piramide. Si tratta di un gioco per bambini più strutturato delle classiche altalene e scivoli che si trovano, invece, poco più in là, vicino al chiosco di piadina. È la realizzazione di una parte del progetto espresso dai residenti del quartiere Oltresavio.

Gli interventi realizzati nel corso del 2021 hanno interessato: i giardini di Serravalle (Centro Urbano); il parco di via Pironi, a Gattolino, con l’installazione di un percorso ginnico (Cervese Nord); piazzetta Coop di via Cervese, con lavori di riqualificazione e installazione di giochi (Cervese Sud); piazzale M. Moretti con opere di riqualificazione e installazione di attrezzature ludiche e arredi (Fiorenzuola); posa giochi al parco di via Amato, a Diegaro; creazione di un’area fitness, della casetta per lo Skate park e di altri arredi al parco Ippodromo; realizzazione di un’area ludica e area cani nel parco di via Baratelli, a Martorano (Ravennate) e di una nuova area giochi al parco 11 Settembre (Centro urbano); sistemazione del cortile di palazzo Mazzini Marinelli e arredi con panchine e tavoli in via Sacchi; area fitness a Borello; sostituzione area pic-nic e sistemazione del gazebo a Case Finali (Fiorenzuola).

Nel 2022 l’Amministrazione comunale è intervenuta a San Cristoforo (Dismano) con l’installazione di un gioco per i piccoli; nel parco Fornace Marzocchi (Cervese Sud) con la realizzazione di un’area fitness; e al Cesuola migliorando l’area ortiva di quartiere attraverso la realizzazione della casetta e dei servizi igienici e con l’installazione di un’area giochi inclusiva.