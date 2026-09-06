Cesena. Sport e solidarietà: oltre 600 partecipanti alla StraWoman, raccolti 1.200 euro per il Prime Center dello Ior

Una lunga carovana colorata di rosa all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà: più di 600 persone hanno preso parte, questa mattina a Cesena, alla prima edizione cittadina della StraWoman, la manifestazione itinerante di corsa e camminata non competitiva dedicata alle donne. Partenza e arrivo in piazza del Popolo, dai locali di In Centro al Foro, dopo un percorso ad anello di 8 chilometri che ha attraversato la città, toccando tra gli altri il centro Montefiore e il Conad di Ponte Abbadesse.

L’iniziativa, come tradizione, si è accompagnata a uno scopo benefico: al termine sono stati donati 1.200 euro in favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo. La somma sarà destinata al Prime Center di Cesena, la struttura all’avanguardia dedicata ai progetti di prevenzione, riabilitazione e medicina integrata per i pazienti oncologici.

Madrina d’eccezione dell’evento è stata la mezzofondista olimpica Gaia Sabbatini, medaglia d’oro agli Europei Under 23 di Tallinn 2021, che ha corso al fianco dei partecipanti portando la sua energia e la sua testimonianza di atleta. Partecipazione prevalentemente al femminile, come naturale, ma non solo: numerosi gli appassionati di podismo e le famiglie, accompagnate anche da qualche amico a quattro zampe, per quella che si è dimostrata essere una grande festa di condivisione e divertimento.

La mattinata si è aperta alle 8,30 con il ritrovo e la consegna dei kit gara ufficiali. Dopo il riscaldamento collettivo a ritmo di musica, l’amministratore delegato di Cia-Conad e presidente di IOR, Luca Panzavolta, ha tenuto l’introduzione ufficiale e dato il via alla gara. La manifestazione si è conclusa con il momento istituzionale delle premiazioni e la consegna simbolica dell’assegno benefico allo Ior, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico, Partecipazione e Quartieri del Comune di Cesena, Lorenzo Plumari.