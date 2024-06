Cesena, “Splendida Italia”: al Combar concorso di bellezza con un pensiero alla lotta alla violenza sulle donne

Le selezioni regionali estive del concorso di bellezza “Splendida d’Italia” faranno tappa giovedì 27 giugno dalle 20.30 al Combar di Cesena. Il concorso nato da un’idea di Francesca Cecchini (già collaboratrice di Miss Italia) ha lo scopo di richiamare alla mente per bandirle le tante violenze subite dalle donne, nonché quello di promuovere un ambiente sano dove le ragazze possano instaurare legami di amicizia e, perché no, vincere una eventuale timidezza. Un percorso di crescita artistica e personale a cui ha creduto immediatamente Franca Venturini responsabile delle manifestazioni per l’Emilia-Romagna. La serata vedrà, oltre alle sfilate delle pretendenti miss, la presenza di rappresentanti di associazioni votate alla lotta contro la violenza sulle donne (scacchiera di Onnon e Women in Run) e sarà intervallata anche da momenti di spettacolo con la presenza di Luana Babini e di Celine (artista acrobatica e del fuoco).

La manifestazione, visto il toccante tema toccato, ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Cesena e la presenza per le riprese di Teleromagna. Presenterà la serie di eventi estivi Luciano Poggi.