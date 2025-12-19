Cesena, specchietti mancanti e bulloni del rimorchio allentati: tre Tir fermati in A-14

Anche nello scorso fine settimana gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Forlì sono stati impegnati a monitorare strade ed autostrade della provincia per individuare automobilisti e conducenti professionali.

Oltre 50 pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato 189 veicoli e quasi 300 persone, sottoponendo ad accertamenti con precursori ed etilometri oltre 140 conducenti, a 2 dei quali è stata ritirata la patente perché sorpresi alla guida in stato di ebbrezza.

Sono stati rilevati 5 incidenti, uno solo dei quali con feriti, e soccorsi 6 utenti in difficoltà per guasti ed avarie varie.

Venerdì è stata prestata particolare attenzione a Tir e autobus sul tratto cesenate della A-14. Quelli più malconci individuati dalle pattuglie della Polizia Stradale sono stati accompagnati presso la sede della Motorizzazione Civile a Pievesestina, per accertarne l’idoneità alla circolazione.

Tre mezzi pesanti sono stati costretti ai box dopo le verifiche sulle linee di revisione: tra le carenze tecniche più gravi gli ingegneri della motorizzazione hanno rilevato gomme lisce, specchietti mancanti, freni usurati o talmente disallineati da non funzionare, bulloni di fissaggio della furgonatura isotermica allentati, con il rischio concreto quindi di un pericolosissimo distacco lungo il transito in autostrada.

Complessivamente sono state elevate 128 infrazioni al Codice della Strada e decurtati oltre 300 punti dalle patenti di guida.