Cesena, spaventoso incidente tra un’auto e uno scooter

Spaventoso incidente ieri all’ora di pranzo lungo la via Madonna dello Schioppo. Protagonisti una vettura ed uno scooter, che si stavano muovendo nel traffico in quel momento sotto una pioggia battente.

Dalle ricostruzioni fatte dalla polizia locale (intervenuta per i rilievi di legge) l’ipotesi più accreditata è che il sinistro possa essere stato innescato dall’inversione “ad U” tentata da uno dei due mezzi. Di certo l’impatto tra scooter ed auto è stato inevitabile. Erano le 13:15 circa e ad avere la peggio è stato A.B., il 25enne cesenate che era in sella allo scooter. È stato soccorso da ambulanza ed auto medicalizzata. Ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini. Le sue condizioni dunque parevano all’inizio molto serie. Ma gli esami svolti in ospedale hanno escluso complicazioni al punto che il giovane è stato dimesso una volta completate le medicazioni ricevute in ospedale.