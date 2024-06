Cesena, spaventoso incidente: si ribalta, abbatte un palo e si schianta contro un’altra auto - Gallery

Incidente spaventoso alle 9:30 circa all’intersezione tra via Madonna dello Schioppo e via Colombo Barducci nella zona delle Vigne a Cesena. Per cause in corso d’accertamento una Fiat Freemont ha impattato contro un furgone cassonato. L’auto si è rovesciata ed ha finito la sua corsa in via Barducci abbattendo un palo della segnaletica stradale, schiantandosi anche contro una seconda vettura, una Renault Twingo. Unica ferita la donna al volante della Fiat che malgrado la dinamica spaventosa non ha riportato lesioni serie. Sul posto per i soccorsi i vigili del fuoco ed il 118. Mentre i Carabinieri hanno provveduto ai rilievi del sinistro la polizia locale ha provveduto al controllo della viabilita, intasatasi vista la costante mole di traffico che a quell’ora caratterizza la via Madonna dello Schioppo.