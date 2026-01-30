Cesena, spaventoso incidente nella notte a San Carlo: si schianta a tutta velocità nel cuore del paese

Uno spaventoso incidente nella notte tra ieri e oggi in via San Carlo. Intorno a mezzanotte e mezza, una pattuglia dell’Infortunistica della Polizia locale di Cesena è intervenuta per rilevare un sinistro stradale avvenuto in un tratto con limite di velocità di 50 km/h, all’altezza del civico 397. Un cesenate di 30 anni, alla guida di una Nissan Qashqai, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento, schiantandosi contro tre auto parcheggiate, due Toyota Yaris e una Ford, e provocando gravi danni. Nell’impatto è stata inoltre divelta la ringhiera di un terrazzo adiacente alla carreggiata.

Fortunatamente nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente: il conducente era l’unico occupante del veicolo e non ha riportato ferite gravi, nonostante la violenza dell’urto.

Gli agenti della Polizia Locale hanno disposto accertamenti alcolemici e tossicologici. Secondo una prima ricostruzione, inoltre, il veicolo procedeva a velocità sostenuta, incompatibile con i limiti previsti per quel tratto di strada. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per stabilire eventuali responsabilità.